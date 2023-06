Non è una bufala…Ma a chi giova tenere il Sud ‘’non indenne’’ da Tbc e Brc?

Un rigo di titolo per una bella domanda, che continua a frullare per la testa di Gianni Fabbris, di Altragricoltura e del coordinamento unitario in difesa del patrimonio bufalino del Casertano, che ha punto il dito da un bel po’ di tempo sui danni procurati dal Piano regionale anti tbc e brc che, di fatto, non ha debellato nulla o quasi, ma ha aggravato la situazione del comparto. Tutto questo mentre il muro di gomma istituzionale respinge in stalle e recinti una richiesta di trasparenza e svolta, che continua a latitare, e in attesa che dal Governo guidato da Giorgio Meloni, vengano interventi conseguenziali. Nel frattempo si discute , anche via webinar, si ascoltano i contributi di parlamentari europei come Piernicola Pedicini che continua a seguire il problema, e a fissare assemblee, incontri affinchè la difesa del made in Italy- e la mozzarella di bufala campana lo è- porti ai risultati sperati.



COORDINAMENTO UNITARIO IN

DIFESA DEL PATRIMONIO BUFALINO

Il metodo Caserta, tanto caro all’IZSM e al dott. Limone, in realtà ha fatto danni in tutto il Sud

Intervenite per salvare l’allevamento meridionale: questo il messaggio dal webinar con Piernicola Pedicini del 20.6.23

approfondisci e vedi il documento a base del webinar: https://altragricoltura.net/forum-piano-partecipato/webinar-i-piani-su-brc-e-tbc-falliscono-in-tutto-il-sud-che-fare/

Continua il percorso di preparazione del Forum per il Piano Partecipato che si terrà presso il comune di Casal di Principe fra il 30 giugno e il 1° luglio 2023.

Si tiene questa sera (20 giugno 2023 dalle ore 21) il webinar dedicato al fallimento dei Piani Regionali, il Sud e la crisi dei sistemi di allevamento nel Mezzogiorno.

Il Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino denuncia da tempo che quanto sta accadendo in provincia di Caserta, è solo la punta dell’Icerberg per un problema che, in realtà, riguarda tutto il Sud Italia.

In realtà, mentre a partire dalla metà del decennio scorso in tutte le regioni del Centro Nord la BRC e la TBC sono state risolte con la conseguenza che quelle regioni sono state dichiarate ufficialmente “indenni”, in praticamente tutto il Sud Italia, al contrario, le regioni sono “non indenni”. In particolare da circa 40 anni i problemi si vanno moltiplicando in Campania, in Puglia e in Sicilia ma in molte altre aree permangono significativi rischi.

E’ arrivato il momento di chiedersi perché, di isolare i problemi, e di intervenire. Per quello che ci riguarda rileviamo come in tutte queste aree si adottano gli stessi schemi da parte delle Regioni ispirate da “pratiche emergenziali” volute dal Ministero della Salute e interpretate dai Piani regionali.

L’oggetto del webinar di questa sera (20 giugno 2023 a partire dalle ore 21 fruibile pubblicamente dai canali social facebook/altragricoltura e youtube/yafueperlaterra) è indagare sull’impatto che hanno le strategie di eradicazione delle zoonosi nelle regioni meridionali domandandoci come queste incidono sul rapporto fra crisi dell’allevamento, spopolamento delle campagne, Mezzogiorno.



Questo il programma del webinar:

Prima Parte (le testimonianze e i problemi)

1) Sebastiano Lombardo (Sicilia) allevatore di bovini, Altragricoltura Sicilia

2) Roberto Congia (Sardegna) pastore – movimento Pastori Sardi

3) Carmelina Colantuono (Molise/Puglia) allevatrice, focal point del Comitato per la dichiarazione della Transumanza come Patrimonio dell’Unesco

4) Nunzio Marcelli (Pastore Abruzzese – Rete Appia)

SECONDA Parte (le proposte e le risposte)

Gianni Fabbris raccoglie le testimonianze sviluppandole in domande e proposte che verranno affrontate nella seconda parte del Webinar.

La seconda parte del Webinar sarà tenuta dal’Europarlamentare Piernicola Pedicini, presidente del Movimento Meridionalista Equità Territoriale chiamato a collocare il quadro rappresentato nella prima parte e gli obiettivi immediati che si pone il Movimento degli Allevatori dentro una riflessione sul Sud, il Mezzogiorno e il Mediterraneo e la Riforma del sistema Agroalimentare.

Al termine dell’intervento di PierNicola Pedicini, il WebInar avrà una coda di circa quindici minuti per valutare lo stato della Petizione Europea presentata dal Coordinamento UNitario in Difesa del Patrimonio Bufalino di cui l’Europarlamentare Pedicini è stato ed è uno dei principali sponsor