Non è mai troppo tardi per il 730. Ma datevi una mossa

E non dite che non ve lo avevano detto, scritto a caratteri cubitali, fino a farvi fare un nodo al fazzoletto sventolato l’Agenzia delle Entrate, che è li con gli sportelli aperti per accogliere le dichiarazioni dei redditi dei ritardatari. Al Caf fiscal group di Matera continuano a ripetere a memoria il motto e il titolo della trasmissione del maestro Alberto Manzi ‘’Non è mai troppo tardi’’, che negli anni Sessanta con la tv in bianco e nero insegnò a leggere e a scrivere a generazioni di italiane. Allora era analfabetismo manifesto. Oggi è smemoratezza, superficialità, distrazione, carenza di senso di responsabilità. Ma quando si tratta della dichiarazione dei redditi non è il caso di forzare la mano alla buona sorte. Così dopo le scadenze del 30 settembre, del 31 ottobre per una ‘’notte di Halloween’’ con le zucche e le streghe estranea alle nostre tradizioni, c’è possibilità di una ultima ….presentazione tardiva fino al 29 gennaio 2026, pagando una sanzione di 26 euro. Conviene? Ripete la pubblicità della Coop con tanto di psicanalista pronto a confermare. Lo fanno anche al caf fiscal group, a partire da lunedì 3 novembre. Poi il conto alla rovescia del “Non è mai troppo tardi…’’



Scadenza dichiarazione reddituale (730 o P.F.) mancata? Ti aiutiamo a metterti in regola con il Fisco (Agenzia delle Entrate).

Com’è noto, la data di scadenza del 730 è oramai un ricordo lontano, l’invio poteva essere effettuato entro il 30 settembre 2025. Questo appuntamento non tutti i contribuenti sono riusciti a rispettare chi per dimenticanza, chi per impedimenti, chi perchè abituato a rimandare e il termine ultimo fissato per l’invio è passato. Rimaneva ancora un’ultima possibilità per rimediare ovvero la data del 31 ottobre 2025. Anche questa data allo stato risulta inesorabilmente passata ma la dichiarazione reddituale non risulta ancora omessa ed è ancora possibile trasmetterla nei termini, ma bisogna agire subito facendo ricorso alla c.d. dichiarazione tardiva, Vediamo le possibilità che restano a disposizione dei ritardatari.

E’ UTILE RICORDARE CHE LA SCADENZA 730/2025 ERA IL 30 SETTEMBRE 2025

Il contribuente “diligente” che ha presentato il modello 730/2025 entro la naturale data di scadenza ovvero il 30 settembre e si fosse reso conto di eventuali errori od omissioni aveva tempo fino al il 27 ottobre per correggerlo con il 730 integrativo da inviare tramite CAF o intermediario abilitato. La scadenza ordinaria per l’invio del modello integrativo è solitamente il 25 ottobre che, però, quest’anno cadendo di sabato slittava al 27.

Il 730 integrativo, infatti, è un modello che permette di integrare i dati o le omissioni di una dichiarazione già trasmessa, può essere utilizzato quando l’integrazione è a vantaggio del contribuente ovvero se comporta un maggior credito o un minor debito. Nel caso invece che l’integrazione è a svantaggio del contribuente comportando un minor credito o un maggior debito l’integrazione doveva essere fatta entro il 31 ottobre con il modello Redditi P.F (Persone Fisiche). E’ appena il caso di chiarire e rimarcare che detto modello integrativo con scadenza 31 ottobre può essere utilizzato esclusivamente da chi ha presentato il 730 nei termini (30 settembre).



Abbiamo già detto che il modello integrativo non può essere utilizzato da chi ha dimenticato di presentare il 730 entro il termine stabilito, ma soltanto da chi si rende conto, entro tempi brevi, di aver dimenticato di inserire nel modello dichiarativo dati importanti che possano determinare una minore imposta da pagare (ad esempio chi ha dimenticato di inserire spese detraibili, chi non ha indicato i giorni di lavoro dipendente nella dichiarazione o chi non ha indicato eventuali familiari a carico nel quadro apposito). In ogni caso è bene precisare che non si tratta di un modello dichiarativo che consente, però, di rimediare al mancato invio del 730., RIASSUMENDO QUINDI il 31 ottobre 2025 è l’ultima data con cui si ha la possibilità di dichiarare i propri redditi dopo tale data la presentazione di una dichiarazione reddituale è considerata “tardiva”.

L’ultima effettiva chiamata per la presentazione del modello Redditi precompilato tardivo è posta dopo 90 giorni dalla scadenza, quindi entro il 29 gennaio 2026. Questa è la data ultima per mettersi in regola, in modalità tardiva, con la presentazione della dichiarazione dei redditi 2025, senza incorrere nell’omessa dichiarazione.

Dal 1° novembre 2025 al 29 gennaio 2026 la dichiarazione è considerata tardiva ma valida previo pagamento di una sanzione di € 25,00.