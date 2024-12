Nel segno di Marconi i 20 anni della Perrone associati

Non potevano scegliere figura esemplare, quella di Guglielmo Marconi, pioniere della telecomunicazioni, gli imprenditori materani della Perrone associati che per i 20 anni di attività hanno invitato, coinvolto, la Fondazione che porta avanti pensiero e intuizioni del grande ricercatore italiano e gli studenti delle scuole medie superiori dell’ IIS ”G.B Pentasuglia”. E così per due giorni, 5 e di dicembre, Gianluca Perrone, ingegnere, amministratore e direttore tecnico ha dato il ”La” , insieme ad altre figure dell’azienda e alla a Barbara Volotti della ” Fondazione ” Guglielmo Marconi” su come immaginare il futuro portando le esperienze del Gruppo e quelle che sono le sfide di un settore che punta su innovazione, dati, velocità di trasmissione, ma anche sicurezza, materiali e buone pratiche. Su questo aspetto contano esperienza, affidabilità, qualità, competenze, ricerca, applicazione di software d’avanguardia che sono da sempre il ”cuore” di una azienda che ha sedi operative a Matera e a Roma, opera nei settori delle telecomunicazioni, edilizia ed efficienza energetica, infrastrutture civili e consulenza. Ha un organico interessante altamente specializzato, disponibilità a offrire opportunità ai giovani. e che ha fatturato 9 milioni di euro nel 2023. Fatturato…Ci ha colpito tra i tanti pannelli dedicati alla figura di Guglielmo Marconi una riferita alle azioni statunitensi che investivano sullo scopritore della radio.



Un traguardo impensabile per il ricercatore italiano che a bordo della sua nave ”Elettra” continuava a inventare, provare e a brevettare. Sono passati 150 dalla nascita e i frutti di quell’impegno sono anche a Matera…Ragazzi, il futuro è vostro.