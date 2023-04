Nel cda della Bcc Alberobello,Sammichele e Monopoli riconferma per Marranzini

Piccolo è bello e la Banca di credito cooperativo di Alberobello, Sammichele e Monopoli, che ha una filiale anche a Matera, in via Lucana, continua a raccogliere risultati. Una conferma, come riporta il comunicato della Banca di credito cooperativo, è venuta dall’assemblea dei soci che ha approvato il bilancio 2022. Nell’occasione sono stati riconfermati il presidente , Cosimo Palasciano, e i componenti del consiglio di amministrazione, del quale fa parte il professionista materano Vincenzo Marranzini. Auguri di buon lavoro per il triennio 2023-2026.



IL COMUNICATO STAMPA

BCC DI ALBEROBELLO, SAMMICHELE E MONOPOLI: L’ASSEMBLEA DEI

SOCI APPROVA IL BILANCIO 2022 ED ELEGGE IL NUOVO CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA

Si è appena conclusa l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della Bcc di

Alberobello, Sammichele e Monopoli convocata per oggi Sabato 29 Aprile 2023 presso il

Grand Hotel ‘La Chiusa di Chietri’ di Alberobello.

Grandissima la partecipazione del pubblico con circa 500 Soci della Banca (e

numerosissime deleghe) che sono intervenuti finalmente in presenza dopo i tre lunghi anni

della pandemia in cui l’Assemblea si è svolta ‘a distanza’ esprimendo le preferenze di voto

tramite il Notaio delegato.

Tutti i punti all’ordine del giorno sono stati votati dai Soci all’unanimità che con la propria

votazione approvano i risultati di bilancio relativi all’esercizio 2022 ed eleggono il nuovo

Consiglio di Amministrazione della Banca. Confermato Presidente del Cda Cosimo

Palasciano.

I risultati del Bilancio 2022 – miglior risultato di esercizio degli ultimi anni – hanno

evidenziato le performance relative alla solidità della Banca che – con un patrimonio netto

superiore a 60 Milioni di Euro e un rapporto tra fondi propri ed attività di rischio ponderate

(Total capital ratio/Cet1) pari al 21,91% testimoniano la gestione dinamica e prudente di

un Istituto al servizio della comunità locale.



Gli impieghi alla clientela pari a 454 Milioni di Euro confermano il forte impegno della

Banca a supporto dell’economia del territorio.

La raccolta complessiva tocca quota 731 Milioni (+3,55% sul 2021): nel dettaglio la

raccolta diretta ha raggiunto i 664 Milioni con un + 3,23% rispetto al 2021 mentre la

raccolta indiretta – grazie al forte impatto dei volumi generati dall’ambito assicurativo –

registra una crescita sull’esercizio precedente pari quasi al 7% superando i 67 Milioni di

Euro.

“Abbiamo chiuso il Bilancio 2022 con tutti gli indicatori patrimoniali ed economici

positivi registrando il miglior risultato di esercizio degli ultimi anni. I volumi delle masse

intermediate confermano la capacità del nostro Istituto di rispondere con forza,

competitività ed efficienza alle esigenze della clientela riuscendo – al contempo – a

preservare e rafforzare ulteriormente la solidità della Banca”, le parole del Direttore

Generale della Bcc di Alberobello, Sammichele e Monopoli il Dott. Vincenzo De Donato.

