Natuzzi rammaricato, difende il piano ed invita i sindacati a riprendere il dialogo

Il Presidente lo ha fatto con una nota, inviata a ‘colleghe e colleghi” arrivata, grazie ai social, anche sindacati e agli operai che lavorano negli stabilimenti di Matera e del comprensorio pugliese dalle province di Bari e Taranto. E nell’esprimere rammarico per la decisione del sindacato di abbandonare a Bari il tavolo di Confindustria, respingendo il piano industriale e annunciando la mobilitazione in vista dell’incontro del 2 marzo al Mimit,https://giornalemio.it/economia/salotti-rottura-tra-sindacati-e-natuzzi-piano-inaccettabile/, ricorda i contenuti di quel provvedimento si dice ” profondamente vicino a tutte le famiglie coinvolte comprendendo i sacrifici e l’incertezza che questa fase genera”. L’azienda è decisa ad andare avanti.” Il dialogo resta per noi – conclude il presidente Pasquale Natuzzi-la strada preferibile e lo lasceremo sempre aperto ma nel frattempo l’Azienda ha comunque il dovere di assumersi

la responsabilità di proseguire da sola”. Non resta che attendere il tavolo romano



LA NOTA DI PASQUALE NATUZZI

Care colleghe e cari colleghi,

è notizia di ieri che mentre era in corso il tavolo di confronto tra l’azienda e le Organizzazioni sindacali confederali presso la sede di Confindustria Bari sulla rimodulazione del Piano industriale 2026-28, le delegazioni sindacali hanno interrotto unilateralmente il tavolo di confronto e deciso di comunicare lo stato di mobilitazione.

Preciso che avevo dato al management aziendale presente al tavolo di confronto, l’indicazione di ascoltare con attenzione tutte le istanze spiegando allo stesso tempo le condizioni esterne ed interne che hanno portato alla definizione del Piano industriale, senza alcuna preclusione, nell’interesse di tutti i lavoratori e della sostenibilità aziendale.

La decisione di abbandonare unilateralmente il tavolo nel pieno del confronto mi ha sorpreso e rammaricato.

In questi decenni abbiamo attraversato fasi difficili e trasformazioni profonde, superandole grazie alla determinazione, alla responsabilità e alla qualità del lavoro di tutti voi.

Abbiamo creato un distretto e cultura della legalità e del lavoro nel territorio, abbiamo trasformato un’azienda manifatturiera in un lifestyle brand portando nel mondo il valore del marchio Natuzzi. A sostegno del made in Italy e dell’occupazione sul territorio abbiamo investito quasi 1 miliardo di euro negli anni.

Negli ultimi mesi era stato presentato un Piano Industriale 2026–2028 con l’obiettivo di garantire equilibrio economico-finanziario e rilancio aziendale in un contesto globale fortemente deteriorato: contrazione della domanda internazionale, instabilità geopolitica, dazi, volatilità del cambio e crescente pressione competitiva. Tutti aspetti che per un’azienda come la nostra incidono direttamente sul bilancio.



A seguito del confronto con le Organizzazioni Sindacali e le Istituzioni, quel Piano era stato oggetto di revisione e aggiornamento, recependo molte delle osservazioni emerse nel dialogo.

Il Piano che era stato illustrato alle Istituzioni e alle Organizzazioni Sindacali prevedeva:

• investimenti complessivi per 17,5 milioni di euro per ogni anno di piano (2026 – 2027 – 2028), per un totale di 52,5 milioni di euro;

• risorse dedicate a marketing, fiere internazionali e sviluppo retail;

• 4,4 milioni di investimenti in Ricerca & Sviluppo;

• interventi di digitalizzazione ed efficientamento dei processi;

• il rafforzamento della Natuzzi Academy per la formazione e l’aggiornamento delle competenze;

• un riassetto produttivo volto a salvaguardare competitività e il rilancio delle vendite nel medio periodo;

• un maggiore equilibrio nella organizzazione del lavoro e la costituzione di tavoli paritetici per contribuire insieme al miglioramento delle condizioni di lavoro;

• salvaguardia occupazionale attraverso la CIGS con l’obiettivo “esuberi zero” nel 2028 con strumenti non traumatici e incentivi all’esodo per il personale prossimo alla pensione.

Nonostante gli sforzi compiuti, il tavolo è stato interrotto dalle Organizzazioni Sindacali con motivazioni non corrispondenti con i fatti accaduti ed hanno dichiarato una fase di mobilitazione.

Prendiamo atto di questa posizione.

L’esito dell’incontro di ieri ci fa ritenere che lo scenario è cambiato e ci induce a ritirare le proposte fatte.

In momenti come questo serve senso di responsabilità da parte di tutti.

Purtroppo, devo constatare che, in alcuni passaggi, questo spirito è venuto meno.

Sono profondamente vicino a tutte le famiglie coinvolte e comprendo i sacrifici e l’incertezza che questa fase genera.



Ma proprio per rispetto verso di voi, verso le vostre famiglie e verso la storia della nostra Azienda, abbiamo il dovere di mettere in sicurezza la Natuzzi.

Il tempo non si è fermato. La situazione di mercato resta complessa, ma senza equilibrio economico e finanziario non può esserci continuità aziendale.

Gli azionisti e il sottoscritto, hanno sostenuto l’Azienda anche con interventi straordinari di natura finanziaria e non percepiscono dividendi da 25 anni. Io stesso lavoro gratuitamente per l’azienda ogni giorno, 7 giorni su 7. Questo dimostra un impegno concreto verso il futuro della Natuzzi.

Il dialogo resta per noi la strada preferibile e lo lasceremo sempre aperto ma nel frattempo l’Azienda ha comunque il dovere di assumersi la responsabilità di proseguire da sola.

Come sapete negli anni abbiamo inventato mansioni pur di tutelare l’occupazione ma questa volta non sarà più possibile.

Dobbiamo agire.

Un cordiale saluto

Pasquale Natuzzi