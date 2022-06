Mr Millionaire? E Giampiero ‘Hydrogen hub’

Per un attimo abbiamo avuto un tentennamento e ci siamo chiesti: ” Ma che ci fa il grande Flavio (Briatore) a Matera a un convegno sull’hub lucano delle energie rinnovabili? promosso dal senatore azzurro Saverio De Bonis. E’ stato un attimo perchè dietro quella acconciatura inconfondibile e in giacca e cravatta c’era Giampiero Demeo, che fa la spola tra Matera e Taranto a Roma dalla sua Laterza, per approfondire e presenziare su tutto quanto è logistica, innovazione ed energia. E così lo abbiamo visto descrivere, commentare, evidenziare i tanti spunti del libro ” Idrogeno, il nuovo oro” del fisico Nicola Conenna e parlare del fattore ”Z” come zona di investimento.

E qui Gianpiero ha tracciato un disegno a 1o cifre, in dollari, euri o criptoavalute poco importa, sulla possibilità di sfruttamento dell’idrogeno. Magari utilizzando la Zona franca, ombelico del mondo, della E-Economy di colore sfumato come la montatura dei suoi occhiali , con una venatura scura che ricorda il passaggio dagli idrocarburi all’idrogeno verde. Il primo elemento del sistema periodico, che non solo soddisfa la soglia di basse emissioni di carbonio, ma viene generato utilizzando fonti di energia rinnovabili come il fotovoltaico. Tutto chiaro? Giampiero pronto a entrare nella dimensione ”millionaire” dell’ idrogeno.