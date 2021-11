E per mettere energia in un motore, che non può andare in maniera silenziosa e a bassi regimi come quello elettrico, Confindustria di Basilicata ha organizzato a Potenza per il 22 novembre, alle 15.00, presso il Teatro don Bosco un convegno a tema ” Motore Mezzogiorno, Ripartenza Italia” con la partecipazione dei ministri per il Sud e coesione territoriale Mara Carfagna (FI) e allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ( Lega). Tante le aspettative su una materia che non può non riguardare il Piano nazionale di ripresa e resilienza con una progettualità a tutto tondo che, sopratutto al Sud e in Basilicata, significa dare risposte ai temi della crescita, della carenza di infrastrutture e della debolezza della rete dei servizi. Ma serve una cultura di impresa – a vari livelli – per ragionare e lavorare secondo logiche di sistema, mettendo da parte un modo di pensare e di corto respiro che guarda a orti, orticelli dove le piantumazioni sono asfittiche e hanno pochi ritorni per il territorio. Zes, infrastrutture, ricerca e non solo. La Basilicata che vuole guardare oltre al don Bosco. Ma è solo una tappa.



IL PROGRAMMA

Dopo i saluti del Sindaco della Città di Potenza, Mario Guarente, aprirà i lavori il Presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma.

Interverranno: il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna e il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti.

Le conclusioni saranno affidate al Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.

Modererà i lavori il giornalista del Sole 24 Ore, Carmine Fotina.

