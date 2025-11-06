Montescaglioso (MT) – SPI CGIL e Federconsumatori MT: incontro su BONUS GAS

Venerdì 07 novembre, alle ore 19, la CGIL SPI e Federconsumatori di Matera hanno programmato un incontro pubblico nel quale discutere la vertenza bonus e i ricorsi sui conguagli richiesti ai cittadini e alle famiglie lucane.
L’iniziativa si terrà presso la Sala del Capitolo dell’Abbazia di san Michele Arcangelo di Montescaglioso (MT); introdurrà i temi Antonio Lorusso (Responsabile Camera del Lavoro di Montescaglioso); interverranno Giuseppe Giannella (presidente di Federconsumatori Matera) ed Eustachio Nicoletti (segretario generale SPI CGIL di Matera).
Lo scorso 27 settembre il Circolo del Partito Democratico di Montescaglioso (MT), presso la stessa sede, a sua volta ha organizzato un incontro pubblico nel quale ha affrontato la questione relativa al Bonus Gas.
Nell’occasione sono intervenuti il segretario del Circolo cittadino del PD montese Antonello Oliva; i consiglieri comunali del PD Gianna Racamato e Raffaele Rizzi; il consigliere regionale Roberto Cifarelli, Presidente della seconda Commissione in Consiglio Regionale.
