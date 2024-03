Modello 730, semplificato…Consultate il Caf, è meglio!

Ogni anno l’annuncio della semplificazione, ma è bene avere chiaro chi ? e cosa si può fare visto che norme, imposte e condizioni ogni anno devono tenere conto di vari parametri.C’è stato un ampliamento della platea, sono cambiate alcuni condizioni per le detrazioni dei famigliari a carico, indicazioni diverse per bonus mobili, superbonus, acquisto case nel 2023 con classe energetica A o B, premi di produttività, irpef per redditi domenicali o agrari e altro ancora richiedono un approfondimento. E allora al Caf Cisal di Matera Angelo Antonucci, Mariangela e Licia sono pronti. Nella locandina recapiti e indicazioni, per non commettere errori e risparmiare qualche soldo, che di questi tempi è importante…