Mobas mette la e-batteria…e prepara la produzione

I tempi sono quelli della transizione energetica che potrebbero nel 2024 la Basilicata cambiare sistema di propulsione in strada, casa e lavoro. .Si concluderà entro la fine del 2023, per poi passare alla fase della produzione, il progetto Mobas 4.0 ( Mobilità sOstenibile in BASilicata 4.0) finanziato dalla Regione Basilicata, per 1,5 miloni di euro per l’innovazione del settore automotive. Ada annunciarlo, a Matera, il presidente del cluster regionale automotive e fabbrica intelligente, Antonio Braia, nel corso del convegno sul tema ” “La Fabbrica del futuro è intelligente”, che vede la partecipazione di esperti e imprenditori del settore e della ricerca. ”Sostenibilità e automazione, competenza e conoscenza -ha detto Braia- sono gli obiettivi del progetto, che mette insieme gli sforzi di aziende del cluster che comprende 36 realtà e della ricerca. Poi la fase produttiva che troverà applicazioni differenti dal bus elettrico alla carrozzina per disabili”. Il progetto MOBAS 4.0era stato candidato per i bandi regionali dalla società cooperativa per azioni COM che, attraverso un’azione sinergica tra imprese, Università della Basilicata, ENEA e Consorzio TRAIN, , con l’obiettivo di sviluppare nuove soluzioni tecnologiche che potranno essere adottate dalle imprese aderenti al “Cluster regionale Automotive e Fabbrica Intelligente” volte a migliorare i servizi della mobilità sostenibile pubblica e privata.



Per il direttore generale dell’ Anfia , Gianmarco Giorda, è importante che aziende e professionalità dell’automotive , con l’apporto del Governo , rafforzino impegno e iniziative per la riconversione della componentistica in vista della scadenza del 2035, imposta dell’Unione europea sulla cessazione di motori tradizionali e il passaggio all’elettrico. ” Dobbiamo portare nel Paese- ha detto- e qualcosa si sta già facendo per la filiera, che è a monte della Gigafactory dell’elettrico, altrimenti continuerà la nostra dipendenza dalla Cina per esempio. Il Governo italiano nella passata legislatura ha stanziato 8,7 miliardi di euro, nel settore automotive, per i prossimi sette anni. C’è una fase di ‘transizione’’ energetica ed ecologica che dobbiamo sfruttare al meglio. Del resto il settore automotive conta 500 aziende e parte di queste potrebbero non esserci più in un mercato, che cambia velocemente’’. Davvero una bella scommessa per tutti, che impone anche alla scuola, all’Università di adeguarsi. Nuove professioni? Una opportunità ”Per Gianluigi Viscardi, presidente del cluster nazionale fabbrica intelligente e coordinatore rete nazionale Digital Innovation hub (DIH) l’automotive deve puntare a fabbriche di classe A. ” Lo abbiamo fatto per gli elettrodomestici- ha detto Viscardi- può e deve farlo anche l’automotive. Ma occorre sostenere anche l’imprenditore, e in Italia c’è una rete di piccole e medie imprese, nel processo di digitalizzazione importante per accrescere efficenza e competitività”. Altri spunti sono venuti fuori dagli interventi delle tavole rotonde organizzate per l’occasione e con Confindustria Basilicata a guardare con attenzione le possibili evoluzioni del sistema produttivo. Si guarda a Melfi, all’area industriale che ospita il gruppo Stellantis, e tante realtà dell’indotto che sono anche nel Materano. La Basilicata, del resto, ha energia da vendere. Diamoci una mossa e innestiamo almeno la quinta marcia o la decina ridotta sincronizzata a basso impatto ambientale. Ad Antonio Braia e agli altri partner l’innesco, si spera, di una stagione dell’automotive.