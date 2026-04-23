Minoranza consiliare di Matera: convocare con urgenza Consiglio Comunale aperto su settore mobile imbottito. inaccettabile

Di fronte alla drammatica escalation della crisi che sta colpendo il distretto del mobile imbottito appulo-lucano e all’assenza di risposte concrete da parte dell’Amministrazione comunale, i consiglieri di minoranza del Comune di Matera tornano a chiedere con forza la convocazione immediata di un Consiglio Comunale aperto alle forze sociali.

“Da mesi abbiamo depositato la richiesta per un confronto pubblico e partecipato“, dichiarano i consiglieri di opposizione in una nota e aggiungono che: “Mentre in Regione Basilicata è stato istituito un tavolo tecnico che ha già prodotto una mappatura del settore e un documento strategico, a Matera il Sindaco e il Presidente del Consiglio continuano a restare immobili. Questo silenzio è uno schiaffo a migliaia di famiglie”. I consiglieri di minoranza “esprimono la loro piena e incondizionata solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori del Gruppo Natuzzi e di tutte le aziende del polo del salotto.” e sottolineano che “Siamo al fianco dei dipendenti che in queste ore stanno presidiando gli stabilimenti di La Martella, Santeramo e Altamura dopo il mancato accordo al Ministero. La loro lotta è la lotta di un intero territorio che non può permettersi di perdere il proprio patrimonio industriale e sociale. Esprimiamo parimenti vicinanza alle organizzazioni sindacali impegnate nella trattativa e a quegli imprenditori che, nonostante le difficoltà globali, continuano a credere e a investire nel nostro distretto”. Secondo la minoranza “la crisi del mobile imbottito non può essere gestita con interventi frammentati.” E che “È necessaria una visione d’insieme che veda Matera protagonista di una nuova fase di concertazione territoriale.” “Chiediamo formalmente -concludono- che il Sindaco di Matera si faccia promotore di un tavolo di confronto permanente che coinvolga non solo le Regioni Puglia e Basilicata, ma anche le amministrazioni e i sindaci di tutta l’area murgiana. Solo un’azione corale e una pressione unitaria verso il Governo nazionale possono scongiurare il declino del Distretto. Matera non può restare a guardare mentre il cuore produttivo della sua terra rischia di fermarsi”. I consiglieri comunali di minoranza – Comune di Matera: Cifarelli Roberto, Nunzia Antezza, Angelo Lapolla, Tommaso Perniola, Angelo Rubino, Saverio Tarasco, Domenico Bennardi, Adriana Violetto, Roberto Suriano, Augusto Toto, Domenique Cerrone, Luca Colucci, Raffaele Cotugno, Vincenzo Santochirico, Marina Rizzi, Domenico Schiavo)

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