Sul versante portuale di Taranto e dintorni la Zona economica speciale ha infrastrutture, servizi, risorse e potenzialità da fare rete con Bari, Brindisi, Napoli, Gioia Tauro con le aree mediterranea, balcanica oltre che con il retroporto naturale ma contiguo della Basilicata che continua a restare in mezzo al guado. A parlarne con il piglio deciso e argomentato la collega Anna Rita Palmisani che del comprensorio di Grottaglie (Taranto) è in grado di indicare e descrivere tutto quanto è a disposizione per far decollare la Zes sul piano operativo. Senza dimenticare le continue frequentazioni nel Materano per confrontarsi con associazioni e imprese sull’argomento. E l’occasione è venuta nel corso di un incontro svoltosi nella città dei due Mari con il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, che venerdì prossimo sarà a Matera con il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini nel corso delle giornate del lavoro della Cgil di Basilicata. Anna Maria, candidata consigliere regionale per il Pd pugliese, indica tutto quanto sul piano infrastrutturale e dei servizi c’è nel comprensorio di Grottaglie per far ripartire l’economia locale. Ma occorre prendere il toro per le corna. Serve un cambio di passo,soprattutto dopo la fase di incertezze e i limiti dell’epidemia da virus a corona. Il ministro prenda appunti e azioni pure lo ‘’svitol’’, se occorre, per sbloccare incrostazioni, ruggini, resistenza per far decollare la Zes jonica tra Taranto e la Basilicata, partendo da quello che c’è e che si puo attivare da subito.

LA NOTA DI ANNA MARIA PALMISANI

Il polo di Grottaglie è il secondo polo della Zes (zona economica speciale) interregionale ionica Taranto – Basilicata, dopo il polo di Taranto.

Il polo di Grottaglie comprende:

l’aeroporto di Grottaglie

il centro intermodale di Francavilla Fontana

l’area di sviluppo aeroportuale e l’area Pip di Grottaglie

le aree industriali di Faggiano, San Giorgio, Monteiasi, Manduria, Carosino e Francavilla Fontana.

Un’area che si sviluppa su circa 670 ettari

rispetto ai 1500 della parte pugliese ionica del polo di Taranto

a cui si sommano i poli lucani di Melfi con i suoi circa 200 ettari

e quello di Ferrandina circa 200

quello di Galdo di Lauria circa 120 ettari

l’area industriale del Val Basento, La Martella, ecc…per circa altri 500 ettari.

Il polo di Grottaglie è un supporto importante per la Zes, anche perché la retroportualità di Grottaglie è in grado di movimentare le attuali produzioni industriali che sono aeronautiche, agroalimentari, della logistica e dell’ICT (tecnologia dell’informazione della comunicazione).

Il sedime del polo aeroportuale di Grottaglie ha una destinazione, secondo il piano regionale dei trasporti di almeno 15 anni fa, di aeroporto cargo, a cui successivamente si è aggiunto nell’ambito della negoziazione politica territoriale, la riattivazione dell’aeroporto civile. Vocazione che non deve essere sottovalutata ala luce dei nuovi programmi per quest’area.

Nel 2006 il gruppo Alenia Aeronautica (oggi Leonardo) diventa partner della Boeing per la realizzazione delle fusoliere e del piano di coda del nuovo Boeing 787. L’insediamento di Grottaglie si presta benissimo per la realizzazione delle fusoliere in fibra di carbonio, ma per il trasporto delle stesse occorre che possano atterrare nel vicino aeroporto i pesanti Boeing 747[-400 LCF cargo appositamente modificati]. Viene pertanto indetto un bando per l’allungamento della pista dagli originari 1.860 m agli attuali 3.800 m, per la modifica della strada provinciale San Giorgio Jonico-Grottaglie, per la realizzazione di un nuovo piazzale, di nuove bretelle di collegamento e di una nuova caserma dei Vigili del fuoco. Il 15 dicembre 2006, viene inaugurata la nuova pista che risulta una della più lunghe d’Italia, unitamente al nuovo piazzale Alenia e il 21 marzo 2007 atterra il primo Boeing 747[-400 LCF cargo].

Perché oggi la Zes diventa più importante e più centrale? Ovviamente non posso rinunciare a ricordare che tra la fine del 2017, il 2018 e il 2019 ci sono stati ritardi che non hanno agevolato e non agevolano la Zes come leva importante per il piano per il Sud che il Ministro popone. Ora, è necessario riacquista centralità perché siamo alla vigilia del negoziato con l’Europa e perché sarà primario ciò che il Ministro per il sud intenderà proporre nei primi titioli dell’agenda per il piano. Personalmente penso che le Zes (e non necessariamente tutte insieme), siano mature per stare in testa alle opzioni che il ministro dovrà presentare in queste settimane. La Zes interregionale ionica costruisce un distretto industriale e della logistica inedito per il Mezzogiorno che va da Gaudo di Lauria a Melfi, passando per Ferrandina, che per noi significa anche il collegamento ferroviario per il Tirreno e con l’alta velocità Salerno – Milano, partendo dal porto di Taranto e dal polo di Grottaglie che diventa un terminal del Salento attraverso Francavilla Fontana.

Le scelte del Ministro saranno importanti ed io mi candido al consiglio regionale per sostenere queste linee, alle quali aggiungo la ripresa del transhipment dei container sul porto di Taranto che dopo due anni di pausa riaccende su questo pianeta la luce del porto che trasborda container. Anche su questo io direi che Suez è indispensabile per Taranto e se le compagnie turche, franco cinesi cercano approdi, il porto di Taranto deve essere ospitale. Dal mese scorso, nelle città marittime di questo pianeta, tutte le città sanno che il porto di Taranto esiste perché sono riprese le attività di transhippner. Il porto di Taranto esiste e chi ha lavorato affinché ciò non accedesse, se ne deve fare una ragione. Non ci possono essere ragioni che diventano commerciali in Liguria o a Trieste, e che diventano politiche a Taranto o comunque nel Mezzogiorno.

Il contributo che ci è stato annunciato dal ministro dei trasporti è importante: il collegamento con l’altavelocità del Tirreno e dell’Adriatico. Noi siamo in questo coacervo: Taranto, Napoli via Adriatica e via Tirrenica.

L’importante è che le cose si facciano e per questo c’è bisogno di un contributo dei consiglieri regionali e del governo. In questa stagione in cui le risorse europee sono ingenti, la crisi del post Covid diventi un’occasione concreta di ripartenza per il Mezzogiorno. So bene ministro che lei difenderà il 34% della quota meridionale; concordo con lei quando asserisce che il mezzogiorno deve giocare le sue chance e sono qui per sostenere queste sue idee, sia se sarò eletta, come spero, che se non vincerò…allora solo in qualità di dirigente del partito democratico.

In questi giorni siamo preoccupati del fermo delle consegne di Leonardo. Il Pd è con i sindacati che stanno lottando affinché le riduzioni siano inferiori a quelle previste.

Con Leonardo bisogna aprire una discussione significativa sul processo di diversificazione delle attività produttive, sapendo che nell’area industriale che è nel sedime aeroportuale sono insediate iniziative industriali importanti che certamente vanno sostenute. Perché oltre alla Leonardo, sono a rischio anche le imprese dell’indotto.

Tra l’altro, non possiamo dimenticare che ogni significativo passo che è stato compiuto da Leonardo (ex Alenia ed ex Finmeccanica) è sempre stato accompagnato da significativi finanziamenti regionali attraverso i contratti di programma regionali.

Abbiamo bisogno di avviare un dialogo costruttivo e ad ampio spettro in questo settore e siamo sicuri che il Ministro Provenzano sarà per noi un ottimo interlocutore, così come spero lo sarà il presidente della Regione Puglia