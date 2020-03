Sono tanti quelli associati, altri sono indipendenti, ma i gestori dei Bed and breakfast (B&B) quella formula diffusa di ricettività turistica, che in italiano si traduce con alloggio e colazione, stanno vivendo con tutto il comparto dell’industria delle vacanze una fase dove ”non si batte chiodo”, a causa dei limiti alla movimentazione imposti dai provvedimenti per contenere i rischi di contagio da corona virus ”covid 19”. E così anche da Matera, che sta pagando i limiti dell’assenza di un piano strategico turistico per l’anno in corso e a venire, dopo le statistiche entusiasmanti dell’anno da capitale europea della cultura, è venuto il sostegno all’iniziativa presa dal presidente dell’Associazione B&B, Giambattista Scivoletto, che ha inviato al Ministro per i Beni Culturali e Turismo Dario Franceschini per sollecitare e suggerire in 9 punti cosa fare per contenere i danni e per prepararsi a quando la crisi sarà passata. Iniziativa lodevole, ma che deve fare i conti sul sistema Italia, che ha bisogno di risorse finanziarie sostanziosi e di una operazione recupero che faccia dell’unità un punto di forza. E la proposta del marchio unico è un punto irrinunciabile del programma. L’auspicio è che l’associazionismo si rafforzi anche a Matera.Stare insieme conviene e si recupera competitività sull’offerta e i costi. La politica delle mani libere non paga e alla distanza mostra i limiti. Si cresce con il confronto,le regole e la partecipazione e all’insegna della cultura d’impresa. E nel turismo, che ha tante peculiarità, è fondamentale



LA NOTA DELL’ASSOCIAZIONE

Dopo aver contribuito con suggerimenti sulle criticità attuali di tutto il comparto turistico L’ Associazione B&B Matera è stata invitata a sottoscrivere, assieme ad altre associazioni di categoria su tutto il territorio nazionale, il documento redatto dall’ amministratore Giambattista Scivoletto del sito www.bed-and-breakfast.it indirizzato al Ministro del Turismo Dario Franceschini. Tale documento riassume le richieste e istanze di migliaia di gestori di piccole attività ricettive extralberghiere che sembra non siano state incluse nei primi decreti urgenti emanati dal governo. Si ricorda che l’ Associazione B&B Matera, al fine di creare una rete di collaborazioni, ha intrapreso relazioni con altre associazioni su territorio locale quali l’ Associazione B&B Maratea e il Consorzio Turistico Visit Conversano.

Di seguito il testo completo della proposta inviata al Ministro Franceschini

Egregio Ministro Dario Franceschini, in veste di amministratore del sito www.bed-and-breakfast.it ho recepito le istanze delle migliaia di nostri associati e mi permetto, a loro nome, di sottoporle alla Sua attenzione, nella speranza che possano aiutare il Governo nelle decisioni che verranno. Scrivo soprattutto a nome dei gestori di piccole attività ricettive del settore extralberghiero che non sono strutturate in forma di azienda, la maggioranza, che sembra non siano state incluse nei primi decreti urgenti emanati dal Governo.



I Numeri Rapporto B&B Italia 2020 https://www.bed-and-breakfast.it/mondobb/sondaggi-e-statistiche/rapporto-b-and-b-italia-2020/2044 ● Ci sono circa 30.000 B&B in Italia, di cui il 30% imprenditoriali e il 70% non imprenditoriali. ● Il B&B in Italia dà lavoro direttamente a circa 45.000 persone. ● Il 45% dei Gestori non ha altre occupazioni. Quest’ultimo dato ci indica che una crisi del turismo prolungata nel tempo impatterà notevolmente sull’economia di quasi la metà dei Gestori, sottraendo loro le risorse di sussistenza.

Le azioni possibili. Le soluzioni che riteniamo possano fornire un ristoro minimo nell’immediato, a tutte le strutture ricettive del settore extralberghiero, sia imprenditoriali che non, siano esse B&B, affittacamere, agriturismo, case vacanza o locazioni turistiche, possono essere selezionate a nostro parere tra le seguenti:

– L’affitto 1) Molte strutture del settore extralberghiero sono in affitto e se la crisi perdurerà non avranno altra scelta che chiudere e perdere il lavoro. Per questo motivo suggeriamo che anche tali attività possano beneficiare del Bonus Affitti, da estendersi fino a quando non sarà di nuovo possibile viaggiare in Italia.

– L’attività extralberghiera come unica fonte di reddito 2) Analogamente a quanto previsto all’art.29 D.L. (indennità lavoratori stagionali del turismo), si propone di estendere ai Gestori di strutture ricettive extralberghiere che vivono esclusivamente del proprio lavoro, la medesima indennità per i mesi in cui non si siano registrati arrivi.

– Le Tasse e i Tributi 3) Molte strutture hanno già pagato a gennaio il canone speciale Rai, oltre a quello ordinario, e quello della Siae. Considerando che per mesi questi canoni, incluso quello speciale sui rifiuti, sono stati pagati a vuoto, potrebbe essere presa in considerazione l’idea di rimborsarli tramite credito d’imposta o quantomeno ridurli o annullarli per il prossimo periodo. 4) Un ulteriore aiuto potrebbe arrivare da interventi sull’IMU per le strutture ricettive. 5) Un eventuale Bonus fiscale, tanto per le strutture ricettive imprenditoriali che non imprenditoriali del settore, potrebbe essere parametrato al calo di reddito dell’attività nel 2020 rispetto al 2019. 6) Analogamente a quanto previsto all’art. 64 del D.L. (credito imposta per spese di sanificazione ambienti), si propone di estendere anche alle strutture ricettive non imprenditoriali, per il periodo di imposta 2020, un credito d’imposta del 50% delle spese documentate per la sanificazione degli ambienti.

– Mutui e utenze 7) Oltre ai canoni di affitto le strutture ricettive interrogate indicano difficoltà nel far fronte al pagamento delle rate dei mutui e delle utenze per i prossimi mesi. Per questo motivo potrebbe essere opportuno sospendere le rate anche per le strutture non imprenditoriali al pari delle misure già previste nell’art. 56 del D.L. 18 del 17.03.2020.

– Obblighi imposti dalle Leggi Regionali alle attività saltuarie 8) Diversi nostri associati segnalano che gli obblighi imposti dalle Leggi Regionali, alcuni anche in contrasto con recenti sentenze del Tar come la n. 586/2016, possano frenare una eventuale ripresa, quando sarà il momento. In particolare l’obbligo di chiusura per un determinato periodo dell’anno, che potrebbe coincidere con il periodo in cui si comincerà nuovamente a viaggiare. Sarebbe opportuno derogare a questa norma almeno per un anno.

– Voucher e Ota 9) Riportiamo infine le numerose lamentele relative all’impossibilità di emettere i voucher sostitutivi che il decreto “Cura Italia” ha previsto anche per i soggiorni in strutture ricettive sui siti di alcune OTA internazionali che, invece, restituiscono anche i pagamenti di tariffe “non rimborsabili” senza dare la possibilità di emettere i voucher previsti.

Conclusioni. Probabilmente saremo il primo paese ad uscire dalla crisi, dopo la Cina, e ciò potrebbe concretizzare la possibilità di un rilancio del brand Italia con un marchio unico. Per tale motivo questo potrebbe essere il momento ideale per dare contributi a fondo perduto per ampliamento, digitalizzazione, innovazione, brand, miglioramento dei servizi.

Cordiali Saluti

Giambattista Scivoletto