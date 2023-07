Ministra, siamo seri. E mettiamo il turismo ”sottosopra”

La campagna della Filcams Cgil insieme agli studenti medi è di quelle che non lascia dubbi su un problema,che investe la filiera turistica, ogni anno. Ma che continua a restare tale nonostante i dati statistici dicono che, pur in assenza o quasi di denunce, ci sia da afferrare il toro per le corna…se non si vuole affondare. I nodi vengono al pettine pur in presenza di dati entusiastici o quasi sull’industria delle vacanze che per movimento, dati e consistenza, è tornato a livelli di pre pandemia da virus a corona non può che farci piacere. Ma se non si trova forza lavoro un motivo c’è e ”gira gira” torna al nodo della precarietà, del sommerso che al Sud è la faccia reale del lavoro che non c’è. Certo, si cerca, ma quella attesa spasmodica con i cartelli ” cercasi…cameriera, banconista, guardarobiera ecc” deve fare i conti con quella diffusa politica delle ”mani libere”, alimenta da quelle scelte sulla precarietà come ” il ritorno ai voucher” , l’aumento degli appalti esterni di servizi all’interno della filiera. Sono dati oggettivi che scoraggiano tanti giovani a rispondere con un ”No, Grazie!” . E quindi l’invito alla ministra del turismo Daniela Santanchè, impegnata in altre vicende, a interrogarsi su ”perchè e sul per come?” è venuto dalla segretaria della FIlcams Cgil di Matera, Marcella Conese,e dal rappresentante nell’esecutivo della rete degli studenti medi Antonio Prestera .



Tanta concretezza perchè sommerso e illegalità non vanno in vacanza Così incontri a Matera e a Policoro, un flash mob per sensibilizzare istituzioni, enti locali, realtà produttive per investire nel turismo di qualità, a partire dalla qualità del lavoro. Sono gli obiettivi della campagna annuale ” Mettiamo il turismo sottosopra”organizzato dalla Filcams Cgil. La campagna, che coinvolge il mondo studentesco, è supportata dalla pubblicazione di due brochures su aspetti contrattuali, lavoro sommerso e opportunità per i giovani.’



‘ Chiediamo al Governo e alle forze imprenditoriali- ha detto Marcella Conese segretaria della Filcams Cgil- una inversione di rotta nell’impiego e nelle tutele del lavoro in un settore, quello turistico, in forte espansione ma che è alle prese con la carenza di manodopera. Il tema del salario è centrale, insieme a quello della ‘pracarietà’ e del sommerso che vanno affrontati con certezze retributive, destagionalizzazione e misure di sostegno al settore”. Tra le iniziative in programma figurano il flash mob a Matera, in piazza Vittorio Veneto il 15 luglio. L’attività di sensibilizzazione a Policoro, presso i Lidi balneari il 19 luglio e al Lido il 26 e la partecipazione al Matera Pride il 22 luglio.



DAL SITO https://www.filcams.cgil.it/article/news/_mettiamo_il_turismo_sottosopra_torna_la_campagna_filcams_cgil_dalla_parte_degli_stagionali

“Allarme turismo, mancano i lavoratori”. È questo il mantra con cui gli imprenditori del settore stanno salutando l’avvio di una stagione che ai suoi primi appuntamenti importanti ha mostrato una ripresa numerica in linea con i flussi imponenti che hanno preceduto l’emergenza sanitaria.

I turisti ci sono, scarseggiano gli addetti pronti ad accoglierli.

Ma le ragioni dell’indisponibilità di lavoratrici e lavoratori non si trovano certo in una forma improvvisa di indolenza endemica, nell’allergia dei più giovani all’impegno professionale o nella preferenza per un sostentamento statale, anche se modesto, come se l’unico scopo fosse evitare il lavoro.

Turismosottosopra.org

La Filcams Cgil lo ribadisce anche quest’anno nella campagna a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori stagionali del turismo, è necessario ribaltare il punto di vista: non sono i lavoratori a mancare, quella che è difficile trovare nei diversi comparti della filiera turistica è un’offerta lavorativa regolare, disciplinata dai contratti nazionali siglati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative, con la retribuzione che questi prevedono, turnazioni nella norma, straordinari pagati, riconoscimento dei dovuti riposi, ferie e malattia.

Gli ultimi dati diffusi dall’INL, da un’indagine a campione sul territorio nazionale, parlano chiaro: delle aziende controllate nel turismo e nei pubblici esercizi una media del 76% è risultata irregolare, con punte del 78% a Nord Ovest e del 95% a Sud, e il 26% degli addetti lavora in nero.

Problemi anche per i dipendenti, a tempo pieno e indeterminato, che secondo l’Istat hanno un reddito medio tra i più bassi del settore dei servizi, 21.983 euro lordi l’anno: i più sottopagati risultano, secondo l’INPS, i lavoratori intermittenti della ristorazione, con una media di 1.650,46 euro lordi al mese.

Lavoratrici e lavoratori del turismo non dicono no al lavoro, dicono no alla precarietà, alla illegalità e allo sfruttamento, come ricordano le voci dei ragazzi protagonisti del video realizzato dalla Filcams Cgil per la campagna 2023 di Turismo Sottosopra.

Ma dal Governo, invece di una risposta fattiva di contrasto a illegalità e sfruttamento, arrivano provvedimenti, come la promozione e l’estensione dell’uso dei voucher ad ambiti lavorativi dove non erano diffusi, quali ricettività e ristorazione, che vanno a minare ulteriormente la mancanza di stabilità, di diritti e di tutele che è la cifra negativa del lavoro stagionale nel turismo.



Non è possibile avere un turismo di qualità senza investire nella qualità del lavoro.

“Se mi fai un contratto regolare, se lo stipendio è decente, se gli orari sono umani, se il riposo è rispettato e mi paghi gli straordinari – dicono i ragazzi dello spot Filcams – io sono qui”.

La campagna della Filcams Cgil sarà accompagnata dal viaggio dei camper del Turismo SottoSopra, che attraverseranno l’Italia da giugno a luglio e faranno tappa in ciascuna regione, dove si terranno iniziative che coinvolgeranno le istituzioni locali. Al calendario di incontri scandito dalla presenza dei camper parteciperanno anche ragazze e ragazzi della Rete degli Studenti e dell’UDU, l’Unione degli universitari.

Il viaggio proseguirà anche nei mesi di agosto e settembre, con volantinaggi e banchetti nelle principali destinazioni turistiche di tutti i territori.