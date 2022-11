Metaverso, Nft e criptovalute. Odcec Matera ne parla

Tre termini spesso poco conosciuti che nell’immaginario collettivo, che conosce ancora poco contenuti e dimensioni, spaziano tra il sommerso e l’affarismo virtuale. E del resto fatti di cronaca ( dai ricatti di hacker a grandi imprese con riscatto da corrispondere in criptovalute a riciclaggio di investimenti poco leciti) hanno colpito non poco la serenità di risparmiatori tradizionali che preferiscono il reale, come l’investimento immobiliare il ”mattone” o l’opera d’arte. Ma è bene approfondire, informarsi, guardando le cose per quelle che sono se le si conosce abbastanza e se ci affida a professionalità che non vivono, per ricordare situazioni del passato, ad ambienti paralleli come ” Second life”’. L’Unione dei giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Matera ha organizzato, come riporta la locandina, un evento sul tema ” Metaverso, Nft e criptovalute: opportunità e aspetti giuridici/fiscali”. Interverrà Dario Deotto, della società Deotto Lovecchio & partners e autore di pubblicazioni specialistiche sul mondo della finanza.



Piccolo vocabolario per i non addetti ai lavori (dal popolare wikipedia)

METAVERSO

Nella letteratura futurista e nella fantascienza, il metaverso è un’ipotetica iterazione di Internet come un unico mondo virtuale universale e immersivo, facilitato dall’uso di cuffie per la realtà virtuale (VR) e la realtà aumentata (AR).[1] Nell’uso colloquiale, un metaverso è una rete di mondi virtuali 3D incentrati sulla connessione sociale.

CRIPTOVALUTA

Il termine criptovaluta[1] o criptomoneta[2] è l’italianizzazione del termine inglese cryptocurrency e si riferisce a una rappresentazione digitale di valore basata sulla crittografia. Il vocabolo[3] deriva dalla fusione di cryptography (“crittografia”[4][5]) e currency (“valuta”).Una criptovaluta è una moneta digitale che, a differenza delle monete tradizionali, non esiste in forma fisica e non è controllata né gestita da alcuna autorità centrale. Le informazioni sulle transazioni in criptovaluta sono memorizzate in un registro digitale decentralizzato, basato tipicamente sulla tecnologia blockchain.

NFT

Un non-fungible token (NFT, in italiano gettone non fungibile o gettone non riproducibile[1]) è un tipo speciale di token, che rappresenta l’atto di proprietà ed il certificato di autenticità, scritto su catena di blocchi, di un bene unico (digitale o fisico); i gettoni non fungibili non sono quindi reciprocamente intercambiabili;[2] sono perciò in contrasto con le criptovalute, come Bitcoin e molti gettoni di rete o di utilità, che sono per loro stessa natura fungibili, ovvero possono essere duplicati infinite volte in copie esattamente identiche ed interscambiabili (non è possibile dunque definire univocamente un’identità del singolo gettone che lo differenzi da tutti gli altri, rendendo perciò tutte le copie equivalenti ed identiche al gettone originale, ed anche in relazione agli usi e funzioni)