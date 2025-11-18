Mega (Cgil): “Subito un consiglio regionale straordinario sulla crisi produttiva e industriale lucana”

“Accogliamo con favore la proposta dei consiglieri regionali di minoranza, così come da noi richiesto, di una una seduta straordinaria del consiglio regionale della Basilicata per affrontare le grandi vertenze industriali da cui dipende l’economia regionale, come Stellantis e indotto e il salottificio. Ci auguriamo che la richiesta venga accolta e venga aperta ufficialmente quella che come Cgil abbiamo denominato vertenza Basilicata e di cui Stellantis è solo l’emblema“. Lo afferma il segretario generale della Cgil Basilicata, Fernando Mega. “Ribadiamo – aggiunge – la necessità di aprire un confronto con il governo regionale su alcuni asset fondamentali in particolare sofferenza, come il lavoro, l’industria, i trasporti e l’emigrazione, specie dei nostri giovani, e di spostare a Roma le vertenze che coinvolgono grandi player nazionali e internazionali, come appunto Stellantis, ma anche SmartPaper per la commessa Enel e il settore delle estrazioni petrolifere in Val d’Agri, dalle cui royalties dipende gran parte della spesa ordinaria del bilancio regionale. La grave crisi del sistema produttivo lucano, che ha portato la Basilicata al primo posto per la crescita esponenziale degli ammortizzatori sociali (dati Inps), è sotto gli occhi di tutti. Solo con un’azione sinergica tra sindacati, istituzioni, politica e mondo datoriale è possibile risollevare le sorti di questa regione altrimenti destinata a soccombere”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.