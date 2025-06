Materie Stem con Stellantis e brilleranno i saperi

E mentre lo stabilimento automobilistico di Melfi e dell’indotto, quasi cancellato, attende un rilancio con l’arrivo del nuovo amministratore delegato Antonio Filosa, della scuola Fiat di Sergio Marchionne, nella città federiciana si apre uno spiraglio per i ragazzi dell’istituto comprensivo ‘’ Berardi Nitti’’ per la diffusione di materie scientifiche (Stem) che potrebbero aprire dopo il diploma e la laurea a prospettive occupazione. Il progetto denominato Next Level, letteralmente livello terra , livello base ma che suona meglio con Terra Promessa…, apre a prospettive che richiedono fede e impegno. Forza ragazzi. Stellantis è ancora lì e domani potrebbe aver bisogno di voi. Studiate…



Stellantis e scuola anche a Melfi

di Armando Lostaglio

E’ l’Istituto Comprensivo “Berardi-Nitti” di Melfi ad ospitare la nuova edizione di Next-Land, promosso anche da Stellantis nei territori in cui insistono le aziende del Gruppo. Melfi, ma anche Napoli, Pomigliano d’Arco, Atessa, Lanciano, Termoli, Cassino, e ovviamente Torino. Il progetto coinvolge una trentina di istituti e rientra nel programma Next-Level che dal 2020 accompagna la crescita degli studenti, avvicinandoli alle materie STEM ossia scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. L’intento è quello di contrastare stereotipi e diseguaglianze di genere, e operare miglioramenti sul piano educativo sociale e culturale. Un progetto ambizioso che coinvolge complessivamente diecimila studenti, 350 docenti ed ottomila famiglie. Next-Land e Stellantis impegnate, dunque, a valorizzare talenti mediante una esperienza immersiva che apre le porte delle scuole fino a tarda sera coinvolgendo anche le comunità. Il percorso inizia di mattina con la presentazione del progetto, con prove e laboratori che consentono di approfondire ed appropriarsi delle discipline Stem. Momento di maggiore coinvolgimento anche emotivo riguarda di certo quello serale, quando la scuola viene illuminata solo dalla luce delle stelle, con i ragazzi, docenti e famiglie che vengono accompagnati da divulgatori scientifici nello studio delle costellazioni. I risultati conseguiti in questi anni sono confortanti; lo conferma Caterina Corapi direttrice di Next-Level. “Partiti da Torino cinque anni fa – dichiara – abbiamo visto crescere l’entusiasmo in 3500 studenti che hanno intrapreso percorsi di orientamento e formazione creati a misura delle singole realtà scolastiche e territoriali, coinvolgendo musei, enti pubblici, università aziende locali.” Anche la dispersione scolastica viene in tal modo contrastata, tenuto conto che nel Mezzogiorno solo il 39,6% dei giovani ha conseguito un diploma ed il tasso di abbandono degli studi supera il 14%. E proprio l’approfondimento delle materie Stem risulterà importante per il futuro lavorativo delle nuove generazioni. Nel 2023 il 25% dei giovani ha conseguito una laurea in queste discipline, quota che sale al 37% se si considerano solo gli uomini e scende al 16,8% tra le donne. Il tasso di occupazione femminile è inferiore a quello maschile del 6,3%. Divari che vanno combattuti, ne è consapevole anche Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis Italia, che con tali iniziative intende rafforzare il legame dell’Azienda con il territorio.