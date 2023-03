Materahub antenna d’Europa per l’Erasmus dei giovani e non solo

Che si rivolga attenzione agli imprenditori della fascia giovanile, di età compresa tra i 25 e i 35 anni, è scontato…ma se ci sono ‘’giovani’ over 60 che facciano gemmare verdi start up non lo era. E così con il programma Erasmus partito a febbraio scorso, con una dotazione di quattro milioni di euro, la metà dei quali per Matera Hub, le opportunità formative in Italia e all’estero sono a portata di investimento… Del resto, come hanno spiegato il presidente della società materana di servizi alle imprese, Michele Martulli, e il direttore Angelo Montemurro, in dieci anni di attività della programmazione dedicata gli indici di ‘’attività’’ delle start up tocca l’87 per cento e quattro su 10 imprenditori sono motivati ad andare avanti. Merito del confronto e dello stretto lavoro di relazione e interazione che Materahub ha con altri 10 partner del Consorzio europeo, che consente di spaziare e trovare rispose in vari settori alcuni dei quali ‘’identitari’’ e ‘’peculiari’’ della realtà materana e della Basilicata. Così industria creativa e culturale, innescata con l’esperienza di Matera capitale europea della cultura 2019, comunicazione e marketing, istruzione e formazione, enogastronomia e quelli recenti – che l’Unione europea intende incentivare- come digitale e green (dal verde all’economia) sono i settori che da Bruxelles a Santiago de Compostela…a Matera possono portare valore aggiunto ai territori. Naturalmente, come hanno ricordato Martulli e Montemurro, occorre essere motivati e lavorare con professionalità. Business plan, riferimento a realtà specializzate come Matera Hub, con la possibilità di utilizzare le piattaforme digitale del programma europeo consentono di avviare attività di successo. E Matera con una ‘’narrazione’’ italo olandese del territorio ha fatto scuola. Uno dei tanti casi che in oltre dieci anni di attività hanno segnalato Materahub per dinamismo e lungimiranza. Uno staff giovane , come il programma Erasmus per Giovani Imprenditori 2023-2027, , un programma di mobilità internazionale finanziato dalla Commissione Europea per promuovere l’imprenditorialità e lo sviluppo delle imprese. E con una bella novità legata a una professionalità di ritorno, che segnaliamo volentieri a quanti- soprattutto alla inconcludenza della politica- che continua a parlare di fuga di cervelli, ma senz avere le idee chiare di come muoversi. Cominciando, come ha fatto Materahub, nel dare fiducia ai giovani…E così Giancarlo Ciarfaglia, di Montescaglioso, responsabile della divisione Erasmus giovani, è tornato a casa dopo aver frequentato a Glasgow( Scozia) il corso di studi europei per South European Studies. Una esperienza sul campo per guardare e pensare con la testa dell’Unione, stando a Matera, in Basilicata. Ottimo investimento per Materahub, che si è attivata anche per i giovani dell’Ucraina destinatari di un programma dell’Unione europea. Del resto Materahub è in una dimensione localistica ….internazionale anche sul piano operativo, essendo a pochi metri da viale Europa e via delle Nazioni Unite. Figure come Raffaele Vitullo, che continua a occuparsi della Basilicata creativa, si contenta…di lavorare con altri giovani delle due province. Ha in cantiere una iniziativa nel Potentino. Ma di questo parleremo in altra occasione.