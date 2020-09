La crisi, sopratutto nel comparto turistico, c’è e non puo’ essere risolta con la classica bacchetta magica, sopratutto quando manca (per quanto ribadito in più occasioni) un piano strategico con tutti i crismi della organizzazione e delle competenze. E allora dopo l’annata strepitosa da Capitale europea della cultura, la batosta inaspettata da epidemia da virus a corona con la scomparsa dei flussi internazionali e le oggettive carenze locali e regionali nel mettere mano con una svolta concreta e precisa alla ripresa del settore, non resta che rimboccarsi le maniche e programmare. Alcuni lo hanno già fatto a titolo personale, consortile, confrontandosi con l’Apt, altri attendono che venga fuori la cornice del ”che, cosa e come fare”. Uno studio c’è commissionato dal Comune,realizzato dalla SRM services, società del gruppo Intesa San Paolo e può essere utile ai candidati sindaci Rocco Sassone e Domenico Bennardi, qualunque sarà il loro ruolo nel futuro consiglio da primo cittadino o da consigliere di minoranza.



Conta Matera, la sua economia e la sua autonomia decisionale e comportamentale e le relazioni che si intendono attivare. E allora i cinque punti dello studio ” Matera 2019. Impatto economico e sociale. Scenari e idee per gestire l’eredità e il rilancio post covid 19” , illustrato dal direttore di srm services, Massimo De Andreis, e dal coordinatore del gruppo di ricerca, Salvio Capasso, sono un ottimo strumento che il sindaco uscente Raffaello De Ruggieri lascia alla nuova amministrazione comunale. E così Turismo di qualità, sostenibile e durevole, ambiente e territorio come vetrina anche cinematografica, logistica e tecnologia per essere raggiungibili e centrali, lavoro digitale per essere più produttivi , rilanciare l’offerta di formazione e cultura con il coinvolgimento dei giovani sono le cinque ”leve” dello sviluppo che Matera deve attivare per la ripresa, dopo l’anno positivo da capitale europeo della cultura e la crisi procurata dall’epidemia da coronavirus.



Il lavoro, che conferma la tendenza per l’anno in corso di un calo complessivo della domanda turistica del 30 per cento pari a 224.000 presenze, apre a una ”possibile” ripresa grazie alle potenzialità delle risorse territoriali, legate all’esperienza di Matera e alla domanda di turismo e vivibilità imposti dalla pandemia, e a una riorganizzazione dell’offerta guardando sopratutto ai mercati nazionali ed europei. E poi per una città, come Matera -riporta lo studio- che punta ad un turismo di qualità è importante quindi valutare l’impatto dei flussi turistici considerando che con delle opportune politiche di qualità, l’effetto del settore sul territorio potrebbe portare ad una crescita del Pil dell’ordine di 3/5 punti percentuali. Come? Leggete lo studio (145 pagine corredato di analisi e grafici) riflettete e rimboccatevi le maniche.