“Durante la conferenza stampa tenutasi questa mattina presso la sede della Cna Matera è stato presentato il Progetto ARTIGI@NI 2019-2020, promosso e cofinanziato dalla Cna di Basilicata unitamente alla Regione Basilicata.

L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare nuove figure professionali attraverso la contaminazione tra artigiani, artisti, micro imprenditori e giovani designer, mantenendo l’attenzione al binomio “innovazione-tradizione”.

Prevede la partecipazione di un numero minimo di 10 artigiani lucani ad una serie workshop da tenersi nei mesi di Settembre e Ottobre 2020 sia a Matera che a Potenza ed altre attività seminariali/laboratoriali nella formula della residenza.

Il progetto avviato già nel 2019 con l’allestimento della “Vetrina Cna in Piazza Duomo” in occasione dell’anno di Matera Capitale Europea della Cultura ha un budget di circa 110.000,00 co-finanziato dalla regione Basilicata per 60 mila euro e dalla CNA Basilicata per la parte restante.

Marcello Santantonio presidente dei giovani imprenditori di Cna ha posto l’attenzione sul fattore contaminazione oggi più che mai importante per elevare la qualità delle produzioni artigianali lucane in modo tale da condurre le stesse verso un mercato più attento all’eccellenza ma nello stesso tempo interessato alla contaminazione quale risultato finale del binomio vincente tra un designer e un artigiano.

Margherita Albanese Presidente di Cna Artistico e Tradizionale ha detto di come l’esperienza del Covid-19 può dare nuova linfa e nuovo vigore ad un settore fortemente penalizzato dalla pandemia ma che ha innate in se tutte le caratteristiche per reagire a partire dall’adozione di un marchio comune che contraddistingua le produzioni di qualità; il tutto in un’ottica di fornire sia ai cittadini residenti ma soprattutto ai turisti una bussola con la quale orientarsi per acquistare prodotti di qualità, pezzi unici che coniugano la storia e la cultura dei nostri territori.

L’Assessore al Turismo e allo Sviluppo economico del Comune di Matera Marianna Dimona ha ribadito l’interesse dell’amministrazione a compartecipare ad azioni che mirino a qualificare segmenti importanti della filiera turistica cittadina. Quindi ha assicurato la massima collaborazione dell’amministrazione rispetto al marchio DOM che sta per Denominazione Origine Matera, per identificare la produzione artistico artigianale materana.

Un altro punto fondamentale è stato esposto Bruno Paolicelli, Presidente di Cna Comunicazione, in merito al web marketing che verrà attuato attraverso una piattaforma web con annessa vendita online (e-commerce) per consentire all’artigiano di aprirsi al mondo, far conoscere le proprie creazioni valorizzando il sapere di Maestro Artigiano viaggiando in tutto il globo pur rimanendo fermi nella propria bottega utilizzando per questo giro del mondo virtuale anche tutte le maggiori piattaforme social da Facebook a Twitter a Instagram.

Il Presidente Leo Montemurro nel suo intervento conclusivo ha rimarcato come la Cna intenda porsi quale interlocutore privilegiato del mondo dell’artigianato artistico regionale con una strategia di ampio respiro che prevede oltre alla realizzazione del Progetto Artigi@ni, anche la presentazione alla Regione Basilicata di una proposta denominata “RIPARTIAMO INSIEME” che mira a favorire la digitalizzazione delle imprese del comparto con un contributo regionale sulle spese da sostenersi, come pure a rivalutare la figura del Maestro Artigiano, della Bottega Scuola e delle Botteghe Storiche e ad attivare in ogni angolo di questa nostra Regione percorsi di turismo esperenziale partendo dal presupposto che in ogni Comune dove vive e lavora un artigiano del settore artistico è possibile raccontare una storia che affonda le radici nella storia di quel territoriotempo e far provare l’emozione di veder nascere dall’incontro tra le proprie mani e la materia oggetti irripetibili. Altro obiettivo rincorso dalla Cna negli ultimi anni è la valorizzazione del Quartiere degli Artieri per farne una vetrina di eccellenza degli artigiani materani e lucani del settore.”