“Il 2020 sarà un anno difficile da dimenticare. Mercato leisure e meeting industry, in cui come Matera Collection operiamo, hanno dovuto fare i conti con le sempre più stringenti limitazioni. Allo stesso tempo il softbrand alberghiero, ideato e gestito da turismore srl dal 2015, ha dovuto ripensare sé stesso e continuare a portare avanti iniziative promozionali, finalizzate a mantenere viva l’attenzione per i brand Matera e Basilicata.”

E’ quanto riportato in un comunicato stampa che così prosegue:

“Abbiamo avuto modo di sperimentare quanto sia importante collaborare per raggiungere fini e obiettivi comuni. E siamo lieti di aver ampliato la nostra rete di collaborazioni: abbiamo aderito al Club Italia di Enit e a Federcongressi ed Eventi, con l’intenzione di allargare la nostra capacità di fare rete anche a contesti esterni alla regione Basilicata (dove, ricordiamo, manteniamo solidi rapporti collaborativi con APT Basilicata e altri operatori).

La nostra partecipazione a meeting ed eventi online orientati agli operatori del lusso e del MICE è stata rivolta, da una parte, a valorizzare le destinazioni, Matera e Basilicata, e dall’altra a promuovere le strutture ricettive e i servizi di accoglienza e ristorazione dedicati ai meeting aziendali e agli eventi esclusivi e di classe.

In queste occasioni abbiamo avuto modo di riscontrare come sia Matera che l’intera Basilicata continuino ad attirare l’attenzione e l’interesse dei tour operator e dei mercati interessati a un prodotto turistico glamour ed esclusivo.

Per questo siamo convinti che l’arma vincente per il prossimo anno, sia continuare a puntare sull’autenticità delle nostre destinazioni e sulla possibilità di proporre esperienze che si caratterizzano per unicità ed esclusività.

Come Matera Collection siamo partner nel progetto di co-marketing “Matera Collection, il glamour della Basilicata” con APT Basilicata e abbiamo partecipato a eventi B2B di nicchia indirizzati a una particolare fetta di mercato, nazionale e internazionale.

Abbiamo preso parte, in collaborazione con Enit, all’Agritravel/ Slowtravel, al Connections Virtual Week, al Workshop con il mercato giapponese (Leisure/ MICE/ Lusso), all’Italian Virtual Week (Arte/ Cultura/ Natura/ Lusso) e al Workshop con il mercato cinese (Leisure/ MICE/ Lusso).

Mentre, in collaborazione con Apt Basilicata, abbiamo partecipato al Buy Mice Online organizzato da Ediman ed abbiamo già programmato la nostra partecipazione al workshop Canada, al workshop Russia, all’ E-Workshop Agenzie & Corporate, DUCO Appetito per la primavera 2020.

I risultati che abbiamo raccolto ci lasciano soddisfatti e ci gratificano per l’intenso lavoro svolto: a Matera è stato dedicato un prezioso articolo nell’edizione platino della rivista “Celebre Magazine” mentre a Matera Collection un redazionale nella Rivista “Meeting & Congressi” (al cui interno c’è anche un articolo di ben sei pagine sulla Basilicata) e uno nella “Guida Meeting & Congressi edizione 2021”, di prossima pubblicazione.

Forti delle nuove collaborazioni e dei successi raggiunti, aspettiamo il 2021 determinati a portare avanti il nostro lavoro di creazione di nuova domanda.

Ci auguriamo che il prossimo anno sia migliore e sereno per tutti.”