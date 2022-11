Matera ci prova. Se c’è l’impresa vale la spesa.

Sintetizziamo così gli obiettivi del ” Matching camp”, il campo dell’avvicinamento tra progetti di imprese, che provano a passare dalle buone idee ai fatti e con tanto di piano di gestione. Altrimenti resta l’anglicismo ”start up” per avviare (ecco la traduzione in italiano) le potenziali imprese a fare il salto nella piena operatività. Non è facile e come riporta la nota canzone di Gianni Morandi ”Uno, una su 1000 ce la fa”. Naturalmente la realtà è più incoraggiante e quello che si vede in giro è interessante, visto che sono i giovani a percorrere questa strada. Ma occorrono sostegni, incoraggiamenti, garanzie (sopratutto finanziarie) e cultura di impresa. Il ”Matching camp” in programma da venerdì 18 a sabato 19 a Matera è una interessante opportunità per quanti presenteranno le proprie attività e si confronteranno con quanti già operano nel settore. Naturalmente i risultati verranno con il tempo, con serietà, professionalità, competenza e un pizzico di fortuna, che non guasta.



A Matera, al via Matching Camp, il primo periodico appuntamento che riunisce investitori e startupper

A Matera, al via il primo periodico appuntamento denominato Matching Camp realizzato da Leelium in collaborazione con izi4U e molti altri partner. Nell’ accogliente location del www.unahotelsmhmatera.it , il 18 e 19 novembre, in programma una serie di eventi che riuniranno investitori e startupper e offriranno ai partecipanti un accesso ineguagliabile a progetti innovativi in svariati ambiti. Matching Camp servirà per creare connessioni utili a sviluppare processi di innovazione sociale ed imprenditoriale. Matching Camp aiuta e forma le imprese/startup migliorando il proprio modello di business per accrescere il valore aziendale. Main sponsor: www.altrafo.com Info: Leelium www.leelium.com startup@leelium.com – MATERA

PROGRAMMA DEL 18 NOVEMBRE 2022

Ore 9:00 Accoglienza

Ore 9:15 Saluti istituzionali

Ore 9:45 Saluti introduttivi

Prof. Petruzzellis Messen (Responsabile incubatore Politecnico di Bari)

Prof. Giuseppe Spadone (K-Hub LUM)

Prof. Joris Gadaleta (K-Hub LUM)

Dott.ssa Mariangela Contursi (Ambassador InnovUp)

Geom. Marco Berdini (Founder izi4U)

Ore 10:25 Sfide ed opportunità per le startup in uno scenario economico in trasformazione

Prof. Giovanni Schiuma (LUM)

Dr. Leonardo Montemurro (Presidente CNA Basilicata)

Ore 11:30 Pausa caffè e networking

Ore 12:00 Open Innovation: opportunità di crescita non solo per le startup

Dott.ssa Mariarita Costanza (Co-Founder Macnil)

Dott.ssa Mariangela Contursi (DG di Spici)

Ore 13:00 Pausa pranzo libero e possibilità di networking

Ore 15:00 Cybersecurity e Trust – Interconnessioni sicure a livello europeo

On. Lucia Vuolo (Parlamento Europeo)

Ore 15:30 Crowdfunding: dinamiche e strategie

Prof. Roberto Linzalone (Università della Calabria)

Ore 16:00 Il rischio fa l’imprenditore, non l’idea

Dr. Luigi De Falco (Presidente H2Biz)

Ore 16:30 Come rendere la tua Startup un AI-Driven Company

Dr. Giacinto Fiore (IA Spiegata Semplice)

Dr. Pasquale Viscanti (AI Play)

Ore 17:00 Pausa di networking

Ore 17:30 Startup innovative e percorsi di accelerazione

Dr. Nicola Vernaglione (CreazioneImpresa)

Ore 18:00 Sostegni per le startup e per la creazione d’impresa

Membro Ordine dei Commercialisti di Matera

Ore 18:30 Networking di fine giornata

Moderatori: Dott. Pasquale Doria – Lidia Lavecchia www.oltrefreepress.com

PROGRAMMA DEL 19 NOVEMBRE 2022

ORE 9:15/9:20 SALUTI INTRODUTTIVI

Prof. Giovanni Schiuma (LUM)

ORE 9:40 MATCHING PARTE 1

ORE 11:10 PAUSA DI NETWORKING

ORE 11:40 MATCHING PARTE 2

ORE 13:15 PAUSA PRANZO LIBERO

ORE 15:00 MATCHING PARTE 3

Moderatore: Dott. Pasquale Doria

