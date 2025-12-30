Matera 2026: tra riconoscimento simbolico e responsabilità pubblica

Matera si avvicina al 2026 in una condizione molto diversa rispetto al ciclo che portò alla Capitale europea della cultura del 2019. Allora la città era sospinta da un’onda di aspettative, investimenti simbolici e attenzione internazionale che sembravano preludere a una fase di rafforzamento strutturale. Oggi, a distanza di pochi anni, quella promessa appare in larga parte incompiuta. Alla crescita dell’immagine non è corrisposto un analogo miglioramento delle condizioni sociali ed economiche. È da questo scarto, più che da una nuova narrazione celebrativa, che occorre ripartire.

Negli ultimi anni Matera ha conosciuto una trasformazione fortemente trainata dal turismo e dalla valorizzazione simbolica del proprio patrimonio storico e paesaggistico. Un modello che ha prodotto flussi, visibilità e nuove opportunità, ma che ha anche mostrato limiti evidenti. La centralità del turismo ha favorito lavoro precario e stagionale, ha rafforzato la rendita immobiliare e commerciale e ha reso più fragile il tessuto urbano. L’aumento dei valori immobiliari e la conversione di parti significative della città all’uso turistico hanno generato benefici concentrati e costi diffusi: difficoltà di accesso alla casa, progressiva espulsione dei residenti, impoverimento della vita quotidiana.

Il nodo del lavoro resta così largamente irrisolto. Una città che fonda il proprio sviluppo sull’economia dell’evento rischia di produrre occupazione senza stabilità e senza prospettive, soprattutto per i giovani. La cultura, se ridotta a strumento di marketing territoriale, perde la capacità di generare valore durevole e si trasforma in un fattore di precarizzazione. Continuare a investire prevalentemente sull’immagine, senza intervenire sulle condizioni materiali, significa accentuare una fragilità ormai strutturale.

Queste dinamiche non riguardano solo Matera come realtà urbana isolata. La città è parte di un contesto regionale segnato da spopolamento, invecchiamento demografico, contrazione dei servizi e debolezza della programmazione. Il rapporto tra Matera e la Basilicata, e in particolare con le aree interne, appare ancora irrisolto. Da un lato la città concentra risorse – quelle poche che circolano, funzioni e visibilità; dall’altro il territorio regionale continua a perdere popolazione e opportunità, senza che si sia costruito un sistema capace di trasformare la centralità materana in sviluppo condiviso.

In questo quadro, la Regione Basilicata è chiamata a una responsabilità decisiva. Non come semplice ente patrocinatore o finanziatore episodico, ma come soggetto di indirizzo strategico, capace di integrare politiche culturali, sociali ed economiche e di rendere trasparenti le scelte di bilancio che accompagnano le ambizioni dichiarate (a partire dagli stanziamenti effettivamente destinati agli eventi del 2026 nei capitoli regionali e nella legge finanziaria in via di approvazione). Senza una regia pubblica chiara, ogni progetto rischia di restare isolato e privo di effetti duraturi.

È su questo sfondo che va collocata l’ambizione di Matera di proporsi come “capitale mediterranea”. Il Mediterraneo, tuttavia, non è una cornice neutra o rassicurante. È oggi uno spazio attraversato da conflitti, disuguaglianze, crisi ambientali e migrazioni forzate. Assumerlo come orizzonte culturale implica una presa di posizione e una responsabilità. Un Mediterraneo evocato come marchio rischia di restare una formula comunicativa, utile all’immagine ma incapace di incidere sulle scelte reali.

Un posizionamento mediterraneo credibile richiede invece continuità, investimenti e pratiche concrete. La cultura può svolgere un ruolo decisivo solo se intesa come infrastruttura sociale e produttiva: capace di generare lavoro qualificato, costruire reti stabili con altri contesti del Sud Europa, del Nord Africa e del Medio Oriente, promuovere cooperazione e formazione condivisa. Senza questa dimensione strutturale, il Mediterraneo resta una parola priva di conseguenze.

Per questo il 2026 non può essere letto come un semplice evento, né come una naturale prosecuzione del 2019. È piuttosto un bivio politico e istituzionale. O diventa l’occasione per ripensare il modello di sviluppo urbano e territoriale, oppure rischia di tradursi in un’operazione simbolica, priva di ricadute durature. La questione di fondo non è “fare bene il 2026”, ma decidere che tipo di città e di regione si vuole costruire dopo il 2026.

Matera può ancora svolgere un ruolo significativo come laboratorio culturale nel Mezzogiorno e nel Mediterraneo. Ma questo richiede un atto di maturità collettiva: riconoscere i limiti del modello fin qui seguito, assumere la centralità del lavoro e delle condizioni materiali, ricostruire il rapporto con la Basilicata e con le aree interne, sottrarre la cultura alla logica dell’evento e restituirle una funzione pubblica. Solo così il 2026 potrà rappresentare non un congedo mascherato, ma un punto di ripartenza fondato su scelte chiare, verificabili e durature.