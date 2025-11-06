Martemucci allo Smau con una leva senza fine per il cambiamento

Per gli addetti ai lavori l’anglicismo ” “Neverending Marketing ” è un termine d’uso comune, ma per il grande pubblico che sa poco di economia aldilà degli effetti del carovita al mercato o quando arrivano le bollette la cosa dice poco o nulla. E allora quel marketing senza fine (Neverending) che cambia ottica e strategie per legare profitto e responsabilità sociale, è stato materia di confronto al Salone Macchine Attrezzature Ufficio (Smau) di Milano il materano Alessandro Martemucci ha illustrato quali siano gli elementi del valori sostenibile per fare impresa senza dimenticare contesto e comunità in cui si opera. Cultura d’impresa responsabile. E ce n’è tanto bisogno, visto come è ridotto il sistema Paese tra speculazioni, sfruttamento delle risorse umane e scarsa dignità del lavoro. Dalla Basilicata un concreto e piccolo esempio che, se si vuole, aldilà del profitto, cambiare si può.



IL COMUNICATO STAMPA

La Basilicata protagonista a SMAU Milano 2025 con il“Neverending Marketing” di Alessandro Martemucci

La Basilicata del cambiamento si fa strada a SMAU Milano 2025, appuntamento di riferimento per l’innovazione digitale, con la partecipazione di Alessandro Martemucci, CEO di Officinae, che ieri ha presentato il suo concept di Neverending Marketing, accolto con entusiasmo da imprenditori, manager e startup.

Il Neverending Marketing va oltre le strategie tradizionali per trasformare il marketing in un atto politico e culturale: non si limita a vendere, ma invita a ripensare il modo in cui le imprese generano valore, coniugando profitto e dono, efficienza e rispetto, impresa e responsabilità sociale.

Durante il workshop, Martemucci ha illustrato i 28 elementi del Valore Sostenibile — un modello che integra i principi del marketing frugale e della lean innovation — con casi concreti e strumenti pratici per ridurre sprechi, ottimizzare risorse e prendersi cura dell’anima del prodotto e del cliente.

Un percorso che propone un nuovo manifesto per l’impresa consapevole, capace di coniugare scelte etiche e risultati economici.



«Il Neverending Marketing è un catalizzatore di cambiamento: un marketing che influenza positivamente la società, genera esperienze autentiche e costruisce valore duraturo», ha spiegato Martemucci nel corso del suo intervento.

Il workshop ha offerto anche una riflessione concreta su come l’intelligenza artificiale possa supportare strategie di impatto, sostenibili e frugali, fornendo metodi operativi e strumenti di misurazione per individuare quali elementi di marketing producono reale valore per i clienti di oggi.

L’appuntamento ha consolidato la presenza di Matera e di tutta la Basilicata tra i protagonisti dell’innovazione nazionale, confermando la visione di Alessandro Martemucci, manager e “innovatore frugale”, nel creare un ponte tra pensiero creativo, sostenibilità e futuro dell’impresa.