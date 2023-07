Marketing turistico e non solo con l’Interreg Italia Grecia

Scommessa su cultura d’impresa e un forte partenariato. Ad Alvino 1884 gli imprenditori c’erano, anche dalla Puglia oltre che dalla Basilicata,rappresentanti di associazioni datoriali e amministratori locali, consapevoli che la nave dal Pireo a Policoro ( per sintetizzare e ricordando quanto ha fatto finora il circolo velico su quelle rotte) può partire se si lavora con lungimiranza e con una forte motivazione. Così si guarda alle rotte e ai luoghi dell’antica Magna Grecia, tra Italia e Grecia, per un progetto di cooperazione e di marketing territoriale che lega cultura, biodiversità, innovazione, ambiente e tutela del territorio grazie a un progetto ‘Interreg 2021-2027” dell’Unione Europea che prevede investimenti per 106 milioni di euro. Se ne è parlato a Matera su iniziativa della Regione Basilicata, nel corso della presentazione di contenuti, obiettivi e modalità applicative del progetto ” Italia-Grecia” con l’apporto di rappresentanti dei due Paesi e delle regioni coinvolte.



” Il programma -ha detto Antonio Bernardo, dirigente Regione Basilicata Autorità di Gestione POR FESR-prevede quattro priorità e 11 obiettivi specifici.Le priorità su ricerca, innovazione, digitalizzazione , competitività piccole e medie imprese, una seconda sulla economia circolare del trattamento dei rifiuti nelle aree costiere e marittime, prevenzione idrogeologica e dell’erosione costiera e poi una terza che riguarda il patrimonio culturale soprattutto nella istruzione e formazione dei ragazzi con problemi di ingresso nel mercato del lavoro, che colpisce sia noi che la Grecia, insieme al problema dello spopolamento . C’ è anche un capitolo che riguarda le buone prassi in materia sanitaria, di attualità dopo la pandemia . Il quarto riguarda l’innalzamento della ‘capacitazione’ amministrativa degli enti pubblici ” Bernardo ha precisato che 30 milioni del progetto saranno investiti in tre iniziative. “Dei 106 milioni di euro -ha detto Bernardo- 30 saranno utilizzati per tre progetti strategici, che il programma approvato da Bruxelles già individua come ambiti. Uno riguarda la Blu economy , l’altro l’energia e la rete, la competitività delle start up in materia culturale, la valorizzazione degli itinerari e del patrimonio culturali due due sponde italo greche. Su questi progetti strategici le regioni e i vari ministeri,greci e italiani, sono già al lavoro per costruire le cosiddette concept notes, che sarebbero delle bozze di progetto da sottoporre a partenariati e ai comitati di sorveglianza per l’approvazione. E’ un percorso che richiede alcuni mesi , almeno un trimestre, per avere la definizione dei progetti strategici”



In definitiva è un Progetto che apre all’Europa dell’Est e, chissà, in prospettiva a un dialogo con quella parte dell’Europa dilaniata dalla guerra Ucraina-Russia. ” E un innovativo – aggiunge il dirigente della Regione Basilicata- soprattutto per la gestione dei progetti ma anche nella strategia jonio adriatico Eus Air, che coinvolge alcune regioni italiane, europee ed extraeuropee aldilà dell’Adriatico.E’ una strategia che esiste da tempo, ma non ha risorse che la finanzino. Quindi l’obettivo di questa capacità amministrativa come asset è quella di aiutare le amministrazioni al fare progettuale neii Balcani, nella costa adriatica, greca , Albania, Montenegro e via elencando” . D’obbligo chiederli quali siano progetti e settori sui quali lavorare da subito e che possono avere concreti ritorni sul territorio.



“Uno appetibile? Per le valenze storiche che legano Grecia e Italia meridionale- continua Antonio Bernardo- penso al progetto strategico culturale che lega la biodiversità, le nostre tradizioni e quelle greche , perchè vuole mettere in rete realtà locali di imprese e non solo per fini turistici . L’idea è quella di immaginare regioni come Grecia occidentale, Epiro, isole joniche, con Puglia, Calabria e Basilicata per la provincia di Matera, come una sorta di macroregione per lavorare insieme anche sulla promozione del marketing turistico.E’ un programma che consentirà di attivare progetti fino al 2029. I bandi saranno cadenzati, annunciati per tempo per consentire a tutti gli attori per parteciparvi. Il tema del partenariato è fondamentale perchè i progetti devono prevedere il coinvolgimento dei soggetti dei due Paesi.Ovviamente importanti sono i temi, non solo del turismo e della cultura, industria culturale e creativa, ma anche quelli della ricerca applicata ai cluster e alle aree di specializzazione intelligenti, comuni ai due Paesi e alle sei regioni coinvolte. Poi il tema dell’energia e dei trasporti , che sono tematiche attorno alle quali le varie regioni i due Paesi coinvolti hanno deciso di lavorare” . Auguri e che la provincia di Matera, la Basilicata riscoprano l’antico spirito che legava la Magna Grecia alla madre patria. Ma questa volta con un rapporto di pari opportunità e impegno.

IL COMUNICATO DI CONCLUSIONE DEI LAVORI

CONCLUSI I LAVORI DELL’EVENTO DI PRESENTASIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A GRECIA-ITALIA 2021-2027 A MATERA

Si sono conclusi i lavori dell’evento di presentazione del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VI-A Grecia – Italia 2021/2027, a cui partecipa per la prima volta la Regione Basilicata, svolto a Matera nella sala conferenza di Mulino Alvino.

I saluti della Città ospitante sono stati portati da Francesco Salvatore, Presidente del Consiglio Comunale di Matera.

Sono intervenuti l’Autorità di Gestione del Programma Interreg Grecia-Italia – Maria Nezeriti, i rappresentanti della struttura dell’Autorità di Gestione presso il Ministero delle Finanze della Repubblica Ellenica – Eva KARAGIANNI, Nikoletta TATARI, Ioanna KALAITZOGLOU, il rappresentante del Segretariato Congiunto Tecnico del Programma Interreg Grecia-Italia- Gianfranco GADALETA, l’Agenzia della Coesione Territoriale – Filippo LAVECCHIA e la responsabile della Comunicazione del Programma Carmela Sfregola del Segretariato Congiunto.

Ha presieduto i lavori, su delega del Presidente Bardi, l’Assessore all’Ambiente e all’Energia, Cosimo Latronico che ha evidenziato come “la partecipazione della Regione Basilicata al Programma di Cooperazione Interreg VI-A Grecia-Italia FESR 2021-2027 con il territorio della Provincia di Matera sia un traguardo importante, frutto di una attività di negoziazione avviata dalla Regione Basilicata di concerto con la Regione Calabria, che ha portato, d’intesa con il DPCOE, a sottoporre all’attenzione della Commissione europea, la modifica dell’area di eleggibilità del Programma, anche in coerenza con l’appartenenza del territorio lucano alla strategia macroregionale Jonio-Adriatico (EUSAIR) già nella programmazione 2014/2020”.

Infatti, la decisione di estendere l’area del PR Grecia-Italia, che includeva solo la Regione Puglia, anche al territorio della Provincia di Matera ed alle Province della Calabria con uno sbocco sullo Jonio è stata assunta nel Comitato di Programmazione del Programma Grecia-Italia del 4 luglio 2021. Questo allargamento consente di aprire orizzonti ed occasioni di cooperazione in ottica macroregionale con le tre regioni Greche (la Regione della Grecia occidentale; la Regione delle Isole Ionie e la Regione dell’Epiro), nonché con le vicine regioni Puglia e Calabria. Un’area caratterizzata da sfide e problemi analoghi acuiti con la pandemia (es. spopolamento, disoccupazione giovanile), ma anche da grandi potenzialità in alcuni settori comuni (Economia blu; Turismo; Industrie creative e culturali; Economia verde e bioeconomia) in una “macroregione europea” caratterizzata da una estesa biodiversità e ricca di attrattori ambientali e culturali. Da marzo 2023 la Regione Basilicata è parte del Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg-Grecia Italia con il dirigente dell’Ufficio Autorità di Gestione Programmi operativi FESR, Antonio Bernardo, e con il rappresentante di CONFIMI INDUSTRIA BASILICATA, individuato d’intesa tra le parti datoriali del Partenariato lucano. A giugno scorso la Regione Basilicata ha avviato una interlocuzione con l’Autorità di Gestione, il Segretariato congiunto e le Regioni partner per la predisposizione di tre progetti strategici previsti dal Programma approvato dalla Commissione europea: uno in materia di “Crescita e competitività delle PMI (economia blu)”; uno in materia di prevenzione del rischio di catastrofi e resilienza (erosione costiera e gestione del rischio marittimo); un terzo nel settore della Cultura e del turismo sostenibile.

Nel corso dell’evento l’Autorità di Gestione del Programma Interreg Grecia-Italia e i rappresentanti del Ministero delle Finanze della Grecia hanno illustrato le finalità, gli obiettivi e le principali azioni del programma che prevede risorse stanziate di 106 milioni di euro declinate in 4 Priorità e 11 obiettivi specifici nonché le procedure per la selezione dei progetti e le regole di ammissibilità delle spese, i criteri di selezione dei progetti, le modalità di candidatura anche mediante il sistema informativo del programma.



In particolare, l’Autorità di Gestione del Programma Interreg Grecia-Italia – Maria Nezeriti ha affermato che “Interreg è uno strumento chiave dell’Unione Europea che rafforza la cooperazione tra Regioni e Paesi all’interno dell’UE. Il Programma avrà delle ricadute positive su tutte le nostre Regioni e l’evento di oggi contribuirà senz’altro ad avvicinarci ancora di più.”

Concetto confermato anche dal Segretariato Congiunto Tecnico del Programma Interreg Grecia-Italia – Gianfranco GADALETA che nel mostrare la soddisfazione dell’integrazione delle Regioni Basilicata e Calabria al Programma ha sottolineato che “la cooperazione territoriale ha effetti sul territorio solo se coinvolge a pieno i cittadini e gli stakeholder” e ha aggiunto che “ la presenza dei rappresentanti delle regioni Calabria e Puglia, oggi in sala, è una chiara dimostrazione della forte volontà di cooperazione.”

Il contributo ed i saluti della Regione Puglia e Calabria sono stati affidati a Giuseppe Rubino e a Nicola Mayera’.

Circa 190 i partecipanti all’evento, rappresentantei del Partenariato Istituzionale, del Partenariato economico e sociale nonchè stakeholder sia lucani che pugliesi.

I lavori sono stati moderati da Antonio Bernardo, dirigente dell’Ufficio ‘Autorità di Gestione dei PO FESR Basilicata, che ha concluso i lavori invitando i partecipanti ad avviare la costruzione di partenariati con potenziali partner delle altre cinque regioni italiane e greche elegibili in vista della pubblicazione dei primi Bandi del Programma.

