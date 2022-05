Il tema “Riforma Fiscale. Un Fisco più semplice e più equo per una ripresa efficace” è di quelli che non fanno dormire sonno tranquilli al BelPaese, alle prese con un nuovo periodo di recessione nonostante i sogni nel cassetto del Piano nazionale di ripresa e resilienza e il clima da campagna elettorale, a famiglie e imprese. Ne parleranno venerdì 27 maggio,a Matera, a Casa Cava con inizio alle 17.30 l’On.Luigi MARATTIN, Presidente della VI commissione Finanze alla Camera dei Deputati e parlamentare Italia VIVA e il Dott. Lorenzo PAGLIUCA, già vice presidente Nazionale Confindustria con delega alla fiscalità per la crescita delle Piccole e medie Imprese. Dibattito aperto per entrare nel merito di una riforma attesa, legata al ridondante ‘’taglio del tasse’’, alla ‘’lotta all’evasione’’ e al ‘sommerso’’ che, di fatto, continuano a sottrarre risorse preziose all’economia italiana. Far quadrare i conti? Non è semplice, soprattutto quando non c’è volontà di fare poche cose ma efficaci e di programmare le riforme strutturali. E già che ci siamo le difficoltà di gestione della Regione Basilicata sono un dato ricorrente, insieme alle polemiche mai sopite sull’ennesimo intervento per salvare dal dissesto il capoluogo di regione. Per carità nessun rintocco di campanile, in Basilicata,del resto, siamo rimasti quattro gatti e con i servizi destinati ad essere ulteriormente tagliati negli anni a venire. Ma possibile che la tenuta dei conti, Regione o Comuni che siano, debba sempre passare inosservata? Forse Marattin e Pagliuca aiuteranno a inforcare in maniera giusta le lenti della trasparenza.



IL PROGRAMMA DELL’INCONTRO

All’incontro sono invitate-riporta una nota- tutte le associazioni di categoria, i sindacati, gli ordini professionali e le imprese a cui sarà riservato uno spazio importante per il dibattito e il confronto sui temi legati alla “Riforma Fiscale” che è in discussione in parlamento, di prossima approvazione, di cui l’onorevole Marattin è stato un attivo protagonista.

17:30 Saluti istituzionali

Luca BRAIA Presidente seconda commissione Bilancio e Capogruppo in Consiglio Regionale Italia VIVA.

Mario POLESE Vice Presidente del Consiglio regionale Basilicata e Consigliere Italia VIVA

17:40 Interventi

On. Prof. Luigi MARATTIN Presidente della VI Commissione Finanze presso la Camera dei Deputati

Dott. Lorenzo PAGLIUCA Vice Presidente nazionale Confindustria Sezione piccole e Medie imprese

Antonio GEMMA Presidente Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Serafino DI SANZA Presidente Ordine Consulenti del lavoro

19:00 Dibattito

A seguire, domande e riflessioni con i rappresentanti delle Associazioni di Categoria, dei Sindacati, dei Professionisti e delle imprese presenti.

20:00 Conclusione Lavori e Saluti Finali

I Coordinatori Regionali di Italia Viva

Nicola Scocuzza

Rossana Musacchio Adorisio.