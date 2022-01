“I lavoratori addetti alla raccolta e smaltimento rifiuti nel Comune di Montescaglioso hanno dichiarato lo STATO DI AGITAZIONE.”

E’ quanto Vito Maragno – Coordinatore provinciale delle Funzioni Locali e Igiene Ambientalele della FP CGIL- scrive in una nota che così prosegue:

“In una Italia in piena pandemia dove gli operatori ecologici lavorano tutti i giorni esponendosi anche al rischio di contagio, per mettersi al servizio della collettività, pulendo le nostre strade, raccogliendo i nostri rifiuti, spesso casa per casa c’è sempre meno rispetto per chi fatica ogni giorno per guadagnarsi lo stretto necessario per vivere.

Ed è quello che sta succedendo anche agli operatori ecologici addetti alla raccolta dei rifiuti nel Comune di Montescaglioso. Nessun rispetto per il loro lavoro; siamo al 29 gennaio ’22 e non hanno ancora ricevuto lo stipendio del mese di dicembre.

Questa incresciosa situazione è addebitabile solo ed esclusivamente all’esistenza di conflitti tra l’amministrazione comunale e l’azienda che gestisce il servizio. Però chi ne paga le conseguenze, come al solito, sono i lavoratori che non hanno alcuna responsabilità.

Nonostante le assicurazioni date in Prefettura, prima delle festività natalizie, dal Comune e dall’azienda che gestisce il servizio circa il puntuale pagamento degli stipendi siamo punto e a capo.

Questo uno dei motivi della dichiarazione dello STATO DI AGITAZIONE, a cui seguirà la proclamazione di una giornata di sciopero.”