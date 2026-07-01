Mancanza di corrente elettrica nel centro abitato di Matera: danni alle attività economiche

Con una nota inviata a E-Distribuzione e, per conoscenza, al Sindaco Antonio Nicoletti, il Presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo, -si legge in un comunicato- “ha segnalato i gravi disservizi verificatisi nella giornata di ieri, 30 giugno, e in parte anche il giorno prima, nel centro abitato di Matera, con particolare gravità nel centro storico. La persistente mancanza di corrente elettrica ha causato gravi danni alle attività economiche commerciali, della ristorazione e del turismo, in questi giorni fortemente impegnate per la concomitanza della stagione estiva e della festa patronale della Madonna della Bruna. Il Presidente De Salvo, pertanto, ha invitato la Società elettrica a intervenire per adeguare le infrastrutture di rete, che probabilmente hanno un grado di obsolescenza e vetustà tale da renderle inidonee a soddisfare i crescenti bisogni di un sistema economico turistico in grande espansione. Al Sindaco il Presidente di Confapi ha chiesto di intervenire per evitare che la città di Matera continui a essere priva di una rete elettrica adeguata. La crescita del turismo, che ha portato all’apertura di numerose attività nel centro storico, mal si concilia con una rete elettrica ormai inadeguata a reggere gli aumentati consumi. La giornata di ieri, con allarmi che risuonavano il tutto il centro città è stata davvero surreale per i turisti, gli operatori economici, i cittadini. Occorrono investimenti subito in tal senso.”

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