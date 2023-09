Macroregione industriale Puglia- Basilicata ? Percorso avviato

Tanti imprenditori, anche in piedi, nel salone della Camera di commercio di Basilicata non si erano mai visti. Segno che il barometro dell’economia oscilla tra i venti dei costo del danaro, delle borse e di una incertezza da guerra economica, legata a riposizionamenti tra grandi, nuove e vecchie potenze, che continuiamo a subire…L’Unione,però,la forza e quando occorre reperire risorse fresche per investire occorre fare sistema e coinvolgere Banca europea per gli investimenti, Mediocredito , sistemi bancarie e di imprese, soprattutto se si è a Sud. L’evento che ha coinvolto a Matera, Confindustria Basilicata e Puglia, ne è la conferma e in questa direzione occorre proseguire anche su altri temi come Zes, energia, infrastrutture, istruzione, sanità… Il termine usato da Francesco D’Alema, vicepresidente di Confindustria Basilicata che si occupa di Fisco e Diritto d’Impresa, Credito e Finanza, è stato davvero azzeccato per spiegare il contesto generale dei problemi (inflazione, surriscaldamento pianeti …e aumento e, speculazione, sui prezzi, consumi) e sulle condizioni mutate in Europa con la fermata della Germania ”Locomotiva d’Europa” che per quanti, come l’Italia, puntano sull’export è una voce importante. E allora dove trovare i soldi, cercando di non incappare, nei ritocchi ”virtuosi” dei tassi della Banca centrale europea. Bei…e dintorni. Ma occorre muoversi bene e spendere bene, dopo quanto sta accadendo e accadrà con il ridimensionamento delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E allora serve investire su priorità, ma con concretezza.

Le piccole e medie imprese italiane del Centro Sud potranno fruire di risorse pari a 200 milioni di euro, per progetti sulla transizione energetica. E’ una delle linee di credito che la Banca europea degli investimenti ( Bei), concessa al Mediocredito centrale, illustrate oggi a Matera nel corso di una iniziativa sul tema, organizzata congiuntamente da Confindustria Puglia e Basilicata, per sostenere la crescita economica delle aziende locali, con particolare riferimento alle transizioni digitali ed economiche.Lo scorso anno -ha detto la vicepresidente della Bei, Gelsomina Vigliotti- sono stati erogati in Italia 10 miliardi di euro, 2,5 dei quali nel Mezzogiorno. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le modalità di accesso al credito anche per le grandi imprese, nei settori degli investimenti nelle energie rinnovabili, in impianti di produzione innovativi e tecnologici, o a sostenere le attività di ricerca e sviluppo delle imprese come sta facendo la Mermec nel sito della vecchia Ferrosud a Jesce.



IL COMUNICATO DI CONFINDUSTRIA BASILICATA

DA BEI opportunita’ CONCRETE per CRESCERE

NEL SEGNO DELL’innovazione e della Sostenibilita’

Illustrati a Matera i prodotti finanziari della Banca Europea per gli Investimenti

nel workshop promosso da Confindustria Basilicata e Confindustria Puglia

MATERA, 22 settembre 2023 – Un’ampia e qualificata platea ha partecipato, questa mattina, all’iniziativa promossa da Confindustria Basilicata e Confindustria Puglia per presentare i prodotti finanziari della Banca europea per gli Investimenti (BEI) a sostegno della crescita economica e della transizione ecologica e digitale delle imprese lucane e pugliesi.

Un’occasione di formazione e informazione per diversi attori economici delle due regioni – imprenditori, banche e altri operatori finanziari – sulle opportunità di finanziamento della BEI per le imprese e banche del Mezzogiorno.



Durante la prima parte del seminario, la delegazione BEI, guidata dalla vicepresidente Gelsomina Vigliotti, ha presentato le opportunità attraverso il credito intermediato: linee di finanziamento BEI concesse a vari gruppi bancari del territorio nazionale al fine di supportare il capitale circolante o gli investimenti delle PMI. A tal riguardo, è stata presentata la linea di credito concessa dalla BEI a Mediocredito Centrale (Transizione green – da BEI e MCC 200 milioni per finanziare Pmi e mid-cap nel Centro-Sud) per il finanziamento di PMI nelle regioni del Centro-Sud Italia, cioè quelle regioni ammissibili al programma comunitario di convergenza, anche con una finalità di sostegno agli investimenti delle PMI per la transizione energetica e ambientale. Alla presenza del suo amministrato delegato, Francesco Minotti, sono state illustrate le modalità di accesso a tali fondi e i criteri di ammissibilità che le PMI dovranno seguire per poter farne domanda di utilizzo.

A seguire, il focus dell’evento ha virato sul finanziamento diretto della BEI per le grandi imprese. Gli operatori BEI sono entrati nel dettaglio dei criteri di ammissibilità, dei settori di intervento quali investimenti nelle energie rinnovabili, in impianti di produzione innovativi e tecnologici, nonché finanziamenti dedicati a sostenere le attività di ricerca e sviluppo delle imprese come MERMEC, rappresentata nell’occasione dal suo CFO, Michele Costa che ha portato la testimonianza relativa all’accordo di finanziamento con la BEI siglato il giorno precedente.

“Partecipando a questo evento, la BEI dimostra ancora una volta la propria vicinanza alle imprese del Mezzogiorno e l’impegno a sostenere la loro crescita economica e sostenibile,” ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente BEI.

L’iniziativa è stata voluta per sensibilizzare il sistema produttivo locale alle opportunità concrete per realizzare i propri programmi di investimento e contribuire alla crescita socio economica della regione, come ha spiegato Francesco D’Alema, vicepresidente di Confindustria Basilicata, che ha aperto i lavori.

“È importante – ha dichiarato il Presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana – diffondere la conoscenza degli strumenti di finanziamento BEI in eventi come questo perché sostengono e incentivano i progetti di investimento delle nostre imprese, completando gli strumenti nazionali ed europei già disponibili”.



“Siamo grati alla BEI che con questa iniziativa riafferma la sua attenzione verso il nostro Mezzogiorno che ha bisogno di avviare al più presto una nuova stagione di investimenti produttivi. Ci auguriamo, pertanto, che l’offerta di soluzioni e prodotti presentata trovi massimo interesse sul territorio”, ha detto nelle conclusioni il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma.





