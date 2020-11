Lucia Scalera è la nuova Vice Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Matera che è stata nominata lunedì dal Presidente Eustachio Papapietro nel corso del Consiglio Direttivo dei Giovani under 40.

“Imprenditrice di seconda generazione –si legge in una nota– dell’azienda familiare BPM Srl di Matera, Lucia Scalera guida insieme al padre Giuseppe e al fratello Giacomo un’impresa leader nel settore della vendita e assistenza di macchine e impianti per il bitume e il calcestruzzo. BPM svolge, infatti, sia l’attività di concessionaria di macchine per l’asfalto e il calcestruzzo, sia l’attività di manutenzione e riparazione, con un mercato esteso a tutto il Paese e all’estero.

Il neo Vice Presidente avrà il battesimo nazionale già il prossimo 12 novembre, quando parteciperà in qualità di delegata del Gruppo di Matera all’Assemblea nazionale dei Giovani Imprenditori Confapi che dovrà eleggere il nuovo Presidente dopo il mandato di Jonathan Morello Ritter.”

“Ho l’onore di guidare un Gruppo composto da persone molto motivate e intraprendenti – dichiara il Presidente Eustachio Papapietro -Lucia Scalera è un’imprenditrice determinata in grado di dare stabilità e infondere sicurezza a tutti, avendo ben compreso che la nostra mission è quella di portare nuova linfa e nuove idee a una delle Associazioni più dinamiche del sistema Confapi e, nel contempo, preparare la futura classe dirigente di Confapi”.

“Lucia Scalera – conclude il Presidente dei Giovani Imprenditori – dovrà affiancarmi anche nei rapporti con il Gruppo nazionale che in questi giorni è al lavoro per mettere a punto una proposta al Governo centrale che miri a tutelare l’impresa giovane durante e dopo la crisi epidemiologica”.