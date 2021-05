Giunge al rinnovo degli organi statutari anche la Sezione Unital-Uniontessile di Confapi Matera, la Categoria che raggruppa gli imprenditori operanti nei settori del Legno-Arredamento, del Mobile Imbottito e del Tessile.

Nel pomeriggio di lunedì l’assemblea ha eletto all’unanimità Presidente della Sezione Legno Arredamento Luca Colacicco, legale rappresentante dell’azienda Falegnameria Colacicco Sas, operante nei settori del legno arredamento, del mobile imbottito e dell’artigianato artistico, con sede a Matera.

“Il Presidente Colacicco, che resterà in carica per il prossimo triennio, succede a Cosimo Muscaridola di Dandy Srl, che ha guidato la Sezione negli ultimi anni, ricoprendo anche cariche in seno al Comitato di Distretto del Mobile Imbottito.

“Il comparto del mobile imbottito” – ha dichiarato il neo Presidente – “vive una stagione di crescita. Nel pieno della pandemia gli ordini sono aumentati e i fatturati hanno ripreso a crescere. Oggi viviamo qualche difficoltà legata alla carenza di materie prime – i polimeri per il poliuretano e il legno su tutte – e all’aumento dei prezzi delle medesime, oltre all’impennata dei costi dei trasporti dei container via mare. Al Salone del Mobile di Milano, che si svolgerà in una forma inedita nel mese di settembre, molti degli imprenditori locali hanno deciso di non partecipare a causa dell’assenza di tantissimi buyers stranieri”.

“Assumo la presidenza della Categoria – ha dichiarato il Presidente Colacicco – in un periodo di transizione per il settore, consapevole dell’importanza del ruolo che mi viene dato. Oltre che alle vicende del mobile imbottito, mi dedicherò a sviluppare anche quell’artigianato artistico del legno che, forte dell’appeal del Made in Italy, riscuote successi anche a livello internazionale”.

“Mi impegnerò – ha concluso Luca Colacicco – a sviluppare la cultura del progetto e del design, creando partnership con le Università locali e con l’ADI (Associazione Disegno Industriale). Coltiverò, inoltre, il sogno nel cassetto di avviare un nuovo indirizzo scolastico di tecnologie del legno, che dia la possibilità di formare nuove leve a disposizione di tutto il settore del mobile e del mobile imbottito”.

L’Assemblea ha eletto, sempre all’unanimità, Vice Presidente Vito Lupo, presidente del consiglio di amministrazione di Dandy Srl.

“Il mio compito – ha commentato Vito Lupo – sarà quello di coadiuvare il Presidente Colacicco e di contribuire a tenere unita e compatta la Categoria per affrontare insieme i problemi comuni, nell’interesse di tutti gli associati e degli imprenditori del settore”.