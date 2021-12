BASILICATA – L’obiettivo è sbriciolare anche la parola “spopolamento”; prima tagliuzzando il suo già fragile corpo. Poi sfarinandola. E infine agevolandone l’evaporazione. Del senso. Dei suoi valori intrinsechi, del suo significato reale e della sua potenza politica. Semplicemente perché si deve rincorrere la superficialità e costruire con mattoni vuoti una forma – apparentemente (certo) – nuova di elemento del dibattito. A comprovare che manco necessario è più sostanziare un tema; basta dare una parola nella vacuità della violenza dell’ignoranza. Così di ‘spopolamento’ osserviamo il costante e ripetuto, ripetitivo: spappolamento. Se ne parla ancora di più che sulla crisi pandemica, paradossalmente. E poche volte con le giuste lenti.

Stesso discorso era stato per “progetto”. Ed ecco che non c’era articolo, servizio dei tiggi o libro d’approfondimento che s’esimesse dalla trattazione dei ‘progetti vari’. Di norma fingendo che fosse il termine adeguato. Bluffando.

Come s’era fatto e s’è tornato perfino a fare con “sviluppo sostenibile”. Usato per qualsiasi idea di realizzazione. O quasi.

Peggio ancora per il termine “RESILIENZA”.

Per non parlare dei fighi e delle trandy che hanno imparato a vestirsi di “margini” e “marginalità”. Quasi invitandoci, ché loro ne abusano, a cancellare il termine dalle nostre più povere epperò provate menti.

Mentre sto cercando insomma di continuare ad approfondire questo discorso, quasi un dialogo con quella parte di me che è abituata a leggere e studiare Cassano, Teti, Minervino etc., ho trovato casualmente una locandina d’una riflessione pubblica di dieci anni or sono. Quando con l’escamotage della presentazione del mio libricino d’allora, “Birra di paese. Piccolo viaggio nei luoghi che perdono popolazione e prendono birra”, all’interrogativo “Dove siamo?” alcuni basilischi e non avanzarono “Riflessioni della Lucania”: Maurizio Bolognetti (segretario dell’associazione Radicali lucani), Vincenzo Dambrosio (ex consigliere provinciale), Andrea Di Consoli (giornalista e scrittore), Giovanni Di Lena (poeta), Vito Paolo Epifania (editore), Paride Leporace (direttore del Quotidiano della Basilicata).

Ma era forse troppo prima rispetto a quando poi è stato scoperto che, mentre ovviamente lo spopolamento avanza davvero, usare questa risorsa sempre pronta in qualità d’oggetto e soggetto di guadagno della produzione e dentro la produzione della pseudo-creatività, porta beneficio.