L’Intelligenza Artificiale trasforma gli studi professionali italiani

Il mondo delle professioni in Italia sta attraversando una trasformazione epocale grazie alla digitalizzazione e all’Intelligenza Artificiale (AI). Un recente studio condotto da TeamSystem in collaborazione con The European House Ambrosetti ha evidenziato i profondi cambiamenti che stanno rivoluzionando il modo in cui gli studi professionali operano e interagiscono con la tecnologia.

Il rapporto mette alla luce come la digitalizzazione abbia permeato diversi aspetti delle attività professionali, portando con sé nuove sfide e opportunità. Gli scenari economici, tecnologici e sociali stanno spingendo la business community a adottare soluzioni innovative per migliorare l’efficienza e la competitività. In questo contesto, l’Intelligenza Artificiale emerge come una delle tecnologie chiave, promettendo di rivoluzionare le pratiche quotidiane degli studi professionali.

Secondo i dati raccolti, il 70% dei professionisti italiani ha avviato iniziative legate all’Intelligenza Artificiale, sebbene con differenze significative nei tempi e nei modi di attuazione. Attualmente, il 30% degli studi già utilizza soluzioni di AI, riportando vantaggi tangibili in termini di tempo e produttività. Altri studi (il 40%) sono ancora nella fase preliminare di studio e pianificazione dell’adozione di questa tecnologia, mentre il restante 30% non ha ancora sviluppato un piano operativo per l’implementazione dell’AI.

Un dato significativo emerso dallo studio è la fiducia dei professionisti nelle capacità dell’Intelligenza Artificiale, soprattutto per l’automazione di attività routinarie e la gestione di dati complessi. Circa l’80% dei professionisti si mostra fiducioso nei confronti delle applicazioni dell’AI, sebbene le preoccupazioni rimangano legate principalmente alla sicurezza e alla protezione dei dati personali.

A livello europeo, l’Italia si trova ancora ad affrontare sfide significative rispetto agli investimenti in Intelligenza Artificiale. Mentre gli Stati Uniti e la Cina dominano il mercato globale con l’80% degli investimenti complessivi, l’Europa contribuisce solo con il 7%, con l’Italia posizionata in modo particolarmente modesto.

Guardando al futuro, gli studi professionali italiani sono sempre più consapevoli dei benefici della digitalizzazione e dell’Intelligenza Artificiale sulla produttività. Il 50% degli intervistati si considera a un livello medio-alto di maturità digitale, indicando una volontà diffusa di adottare le nuove tecnologie per rimanere competitivi e rilevanti nel mercato globale.