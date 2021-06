“Il presidente della Sezione Trasporti di Confapi Matera, Leonardo Santantonio, è stato eletto componente del Comitato Direttivo nazionale di Confapi Trasporti, l’Unione di categoria di Confapi che rappresenta le imprese del settore trasporti e logistica.”

E’ quanto reso noto con un comunicato in cui si specifica che:

“L’elezione è avvenuta nel corso della riunione del Consiglio Nazionale dello scorso 4 giugno, in cui è stato eletto il nuovo Presidente, il calabrese Vittorio Chiappetta.

Leonardo Santantonio, che ricopre da poco l’incarico di Presidente della Sezione Trasporti di Confapi Matera, assume questo incarico ben conscio del fatto che il comparto trasporti e logistica rappresenta un asset strategico per la ripresa del Paese, pur essendo stato duramente colpito dalla crisi derivante dalla pandemia.

Amministratore unico dell’azienda Santantonio Trasporti Srl, operante nei settori del trasporto di merci su strada e della logistica, con sede a Matera, Leonardo Santantonio si farà anche portavoce sui tavoli istituzionali nazionali delle istanze della categoria, a partire dalla carenza di infrastrutture della Basilicata.”

“La priorità, in questo senso – ha affermato Santantonio – è la strada statale Matera-Ferrandina, su cui si concentrerà la nostra attenzione nel prossimo futuro. In proposito, l’auspicata partenza della ZES Jonica aprirà interessanti prospettive per la movimentazione delle merci, la logistica e l’infrastrutturazione del territorio.

Se la Matera-Ferrandina è il nodo cruciale, esistono tuttavia infrastrutture stradali da realizzare o da ammodernare per evitare che Matera continui a essere tagliata fuori dai principali collegamenti. Mi riferisco alla Matera-Gioia del Colle, alla Matera-Taranto, alla Matera-Metaponto e alla Bradanica, di cui stiamo ancora aspettando l’apertura dell’ultimo tratto”.