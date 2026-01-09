Leapmotor a Melfi? Una strada da battere, visto che si gira a vuoto…

Siamo realisti. La soluzione può essere in casa, visto che c’è un accordo dal 2023 tra Stellantis e la cinese Leaptmotor, attraverso la joint venture Leapmotor International, che consente a Stellantis di proporre veicoli a trazione elettrica a prezzi accessibili (per ora la T03 e la C10) e alla società cinese di utilizzare la rete di vendita e assistenza della multinazionale.Una scelta che per Melfi potrebbe significare salvare capra e cavoli e incrementare la produzione.



Del resto la Regione Basilicata come hanno dimostrato riflessioni e conclusioni del dibattito in consiglio regionale, dagli interventi dell’assessore alle attività produttive Francesco Cupparo a vari esponenti consiliari, da sola non puo’ nulla, sia perché non ha potere contrattuale per questo e altri settori, e sia perché il nostro Paese e il nostro Governo non hanno alcuna politica industriale, salvo a raccogliere la ‘commessa’ statunitense di aumentare la spesa per il riarmo. E né è possibile riconvertire la produzione di auto e camion in mezzi blindati o dell’industria bellica: siamo indietro negli investimenti e l’asse franco-tedesco di fatto ha fatto cartello, come ha evidenziato un recente servizio di Report. E allora? I nuovi modelli per Melfi non sembrano far fare salti di gioia, sia per il mercato italiano ”diffidente” per vari motivi sulla trazione elettrica e sia perché i soldi scarseggiano e conviene tenere auto a benzina, gasolio, a gpl e a metano ( veicoli stranamente scomparsi dal listino Stellantis) per un decennio. Se a questo aggiungiamo l’aumento di costi di autostrade e assicurazioni lo sbarramento c’è tutto. E allora perché non aumentare la quota di produzione di Leapmotor e guardare con maggiore fiducia al mercato italiano ed europeo? Naturalmente c’è anche la crisi del mobile imbottito, che coinvolge le province di Matera, Bari e Taranto con tanto di invito by partisan a fare sistema, a convocare tavoli regionali e nazionali. Ma servono idee, progetti e volontà. Senza politiche industriali e autonomia decisionale non si va da nessuna parte. E l’Italia, piaccia o no, è in silenzio ”allineata e coperta” accetta e subisce. La Basilicata? Si confronta…e oltre non puo’ e non riesce ad andare, con tutti i contraccolpi sul piano competitivo e occupazionale che la cosa comporta.



L’INTERVENTO DELL’ASSESSORE CUPPARO

Cupparo: automotive, fase di forte transizione

La relazione dell’assessore regionale Francesco Cupparo, durante la seduta di oggi del Consiglio regionale. “Non possiamo decidere da soli le grandi traiettorie industriali globali, ma possiamo e dobbiamo accompagnare il sistema produttivo, rafforzarne la capacità di adattamento”.

“Il settore dell’automotive è oggi, probabilmente, uno dei luoghi in cui il cambiamento del nostro tempo si manifesta in modo più evidente e profondo. Non stiamo parlando di una semplice evoluzione tecnologica, ma di una trasformazione strutturale che investe modelli produttivi, lavoro, competenze, filiere industriali e, in definitiva, il ruolo dei territori nella competizione economica globale. In questo contesto si colloca anche la situazione della Basilicata”. Così l’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo che ha tenuto la relazione oggi nella seduta straordinaria del Consiglio regionale. “La crisi industriale – ha aggiunto – è reale e va riconosciuta, a partire da provvedimenti europei e nazionali – proprio come è accaduto con il riconoscimento di crisi complessa e con i Tavoli al MIMIT ma va altrettanto chiarito che non siamo di fronte a un collasso né a un cataclisma. Siamo dentro una cruciale fase di transizione seria, complessa, che richiede governo, visione e responsabilità istituzionale. Sicuramente non possiamo decider da soli le grandi traiettorie industriali globali, ma possiamo e dobbiamo accompagnare il Sistema produttivo, rafforzarne la capacità di adattamento e valorizzarne gli eventuali punti di forza”. Cupparo ha detto inoltre che “lo stabilimento, Fiat prima e adesso Stellantis, di Melfi, per oltre un quarto di secolo ha rappresentato un pilastro dell’economia regionale, sostenendo migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti e consentendo a un’intera generazione di lucani di acquisire competenze industriali solide, nonché di immaginare il future con una certa stabilità e tranquillità anche economica. Questo patrimonio non è alle nostre spalle: è una risorsa viva che va accompagnata nella nuova fase di cambiamento che interessa l’intero comparto a tutte le latitudini del nostro continente”.

Quanto alla fase di transizione, l’assessore ha sottolineato che “Melfi nel corso del 2025 ha registrato importanti elementi di chiarezza sul piano industriale. Nel mese di ottobre è stata ufficializzata la programmazione della salita produttiva dei nuovi modelli destinati al sito, mentre a novembre 2025 è stata avviata la produzione della nuova Jeep Compass con motorizzazioni elettriche e ibride. È stato inoltre definito un percorso di graduale incremento dei volumi a partire da gennaio 2026, con il raggiungimento del pieno regime produttivo nel mese di febbraio e l’obiettivo di arrivare a 15 turni settimanali. Il cronoprogramma prevede, inoltre, il lancio della DS7 nel giugno 2026 e della Lancia Gamma nel settembre 2026, restando in attesa di una decisione definitiva sull’assegnazione della nuova Alfa Tonale, ritenuta strategica per il consolidamento e l’ampliamento della missione produttiva dello stabilimento. Tali scelte industriali, accompagnate da investimenti rilevanti sul piano dell’efficienza energetica, confermano la centralità del sito di Melfi nella strategia del Gruppo, pur in un contesto europeo ancora in evoluzione rispetto alle regole della transizione, rispetto al quale la Regione Basilicata continua a sostenere con forza il principio della neutralità tecnologica e la necessità di coniugare obiettivi ambientali, tutela dell’occupazione e competitività industriale. Noi abbiamo affermato con chiarezza una posizione politica netta: non è possibile governare la transizione industriale senza salvaguardare l’occupazione, la competitività e la produzione in Europa. In questa cornice, il Governo regionale della Basilicata ha lavorato e continua a lavorare in piena sintonia con il Governo Nazionale, affinché: le norme europee risultino meno rigide e più aderenti alla realtà industriale; la transizione non diventi deindustrializzazione; Melfi resti un presidio strategico nazionale ed europeo del settore.



Le nostre – ha affermato l’assessore – sono state interlocuzioni costanti, serie e istituzionali, sempre finalizzate alla difesa del lavoro e non alla propaganda. Un elemento importante che desidero sottolineare è che il nuovo management di Stellantis vede oggi ai vertici figure tecniche cresciute professionalmente a Melfi e lucane di origine. In particolare, desidero ricordare che Francesco Ciancia è a capo della produzione globale di Stellantis; questo può sicuramente facilitare le interlocuzioni necessarie. È stato più volte affermato pubblicamente che “tutto parte da Melfi”. Questo fatto ha rappresentato, per noi, non solo un motivo di orgoglio, ma anche una leva istituzionale importante. Infatti, abbiamo intensificato le interlocuzioni con Stellantis affinché questa forte presenza lucana ai vertici del gruppo possa tradursi in scelte industriali concrete su Melfi, con nuovi investimenti, nuova capacità produttiva e una prospettiva stabile di lungo periodo. Allo stesso tempo, è necessario avere uno sguardo realistico: tutto questo non basta, da solo, a garantire l’equilibrio dell’intero sistema produttivo che ruota intorno allo stabilimento. Una gran parte dell’indotto non ha intercettato le nuove forniture, alcune imprese hanno avviato processi di riorganizzazione, altre hanno subito contrazioni rilevanti. La decisione di internalizzare alcune attività logistiche ha prodotto effetti diretti sull’occupazione e sui servizi collegati. È in questo contesto che va letto il riconoscimento dell’area di Melfi–Potenza–Rionero come Area di crisi industriale complessa. Non come etichetta di fallimento, ma come strumento operativo fondamentale per governare la transizione. Nel 2025 sono stati attivati circa 7 milioni di euro di cassa integrazione per area di crisi, mentre ulteriori 13 milioni di euro sono programmati per il 2026. Le quote maggiori di questi ammortizzatori hanno riguardato imprese dell’indotto automotive come Brose e Magneti Marelli, insieme all’indotto della logistica, a conferma del fatto che la crisi non colpisce un solo anello, ma l’intera filiera.



Cupparo ha detto ancora che “la difficoltà dell’automotive e quella del mobile imbottito non sono due crisi separate. Sono due manifestazioni di una stessa fragilità strutturale del sistema manifatturiero regionale, legata ai cambiamenti tecnologici, ai costi energetici, alla concorrenza internazionale e alla riorganizzazione delle catene produttive. Ricordo la conclusione operativa della riunione che ho promosso la scorsa settimana con la partecipazione dei consiglieri Cifarelli, Lacorazza, Verri e Araneo. Più che la semplice ricostituzione del Comitato del Distretto del Mobile imbottito (l’ultimo decreto di nomina risale al lontano 21 ottobre 2013), datato anche a causa di una legge nazionale che va sicuramente aggiornata puntiamo su un Tavolo permanente istituzionale con la partecipazione di tutti i soggetti sociali interessati, affinchè si possano prontamente mettere in campo tutte le misure specifiche per venire incontro alle esigenze del comparto. Parallelamente, la Regione Basilicata ha già attivato specifiche misure di politica attiva del lavoro, finanziando con 4.000.000 di euro percorsi di formazione breve e lunga rivolti ai percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e ai lavoratori a forte rischio di disoccupazione, in particolare coinvolti in procedure di licenziamento nell’ambito di crisi industriali irreversibili. Ulteriori 1.500.000 euro sono stati destinati, nell’ambito dell’Avviso Formazione Continua, alle aziende che fruiscono di ammortizzatori sociali; e 6.000.000. di euro saranno attivati come incentive all’occupazione per questi lavoratori. È infine in fase di definizione un ulteriore avviso volto ad estendere il quadro degli incentivi all’assunzione a specifiche platee di lavoratori disoccupati licenziati a seguito di crisi industriali irreversibili del tessuto produttivo regionale, o che perderanno l’occupazione al termine degli ammortizzatori sociali straordinari. Ma – ha detto Cupparo – governare questa fase non significa limitarsi alla gestione dell’esistente. Significa costruire prospettive.



Per questo stiamo lavorando, e lo abbiamo già proposto al Ministero, alla creazione di un nuovo polo strategico nei settori emergenti, fondato sulle competenze già presenti: meccatronica, componentistica energetica, lavorazioni tecnologiche avanzate; ecco perchè abbiamo riprogrammato le risorse FESR in ottica STEP. Non per sostituire l’automotive, ma per affiancarlo, rafforzando la resilienza del sistema produttivo regionale. Accanto all’industria restano centrali turismo, agroalimentare e cultura, che rendono l’economia lucana più equilibrata e meno vulnerabile ai cicli industriali. Anche questi settori fanno parte della stessa strategia. In conclusione, abbiamo apprezzato il documento presentato dalle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici della Basilicata, un documento che guarda con coraggio e responsabilità al futuro dell’industria. Molte delle proposte contenute in quel documento sono già state avviate e trovano concreta applicazione nelle politiche messe in campo dal Governo regionale. Cupparo rivolgendosi all’Aula: “Questa non è una sfida di parte. È una responsabilità collettiva. Se ci sono alternative, proposte, idee condivise, siamo tutti qui per discuterle e per lavorare insieme. Perché solo attraverso scelte condivise possiamo governare questa fase di trasformazione e costruire prospettive solide per la Basilicata. La Basilicata non è ferma. È in trasformazione. E il nostro compito è governare questa trasformazione, con realismo, serietà e visione. Governare il cambiamento è la vera sfida del nostro tempo”.



DI PICERNO Forza Italia

UFFICIO STAMPA

Stellantis e indotto, Picerno: Necessario un cambio di passo

Il Consigliere regionale di FI: La Basilicata ha già dato molto in termini di sacrifici. Oggi occorre un piano industriale chiaro per Stellantis Melfi, con investimenti certi

“La crisi che attraversa lo stabilimento Stellantis di Melfi e l’intero indotto lucano non può essere affrontata con logiche di puro assistenzialismo». Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale di Forza Italia, Picerno, intervenendo nel dibattito in Consiglio regionale sulla situazione del polo automotive lucano.

“Le politiche di sostegno al reddito – ha spiegato Picerno – possono essere uno strumento utile, ma solo se limitate nel tempo e inserite in una strategia più ampia. Non possiamo pensare che ammortizzatori sociali prolungati rappresentino una soluzione: servono risposte definitive, capaci di garantire occupazione stabile e prospettive industriali di lungo periodo”.

Secondo il consigliere regionale di FI “è necessario un cambio di passo nei rapporti tra istituzioni, Governo e azienda: La Basilicata ha già dato molto in termini di sacrifici. Oggi occorre un piano industriale chiaro per Stellantis Melfi, con investimenti certi, nuovi modelli produttivi e una visione che coinvolga anche l’intero indotto, fatto di piccole e medie imprese che rischiano di essere travolte dalla crisi”.

Picerno ha infine ribadito il ruolo che la Regione deve assumere: “La Regione Basilicata deve farsi promotrice di un confronto serio e costante con il Governo nazionale e con i vertici di Stellantis. L’obiettivo non è tamponare l’emergenza, ma costruire le condizioni per uno sviluppo duraturo, tutelando il lavoro e la dignità dei lavoratori lucani”.



QUELLO DEL GRUPPO DEL PD

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA

Struttura di coordinamento dell’attività di informazione

UFFICIO STAMPA

Stellantis e indotto, Pd e Bd: Unirsi sulle vertenze industriali

Lacorazza, Cifarelli, Marrese: Auspichiamo una posizione condivisa sia agli incontri del 21 gennaio, preceduta da un tavolo regionale con le parti sociali che si riallacci all’incontro del 11 settembre 2024, sia al tavolo romano del 30 gennaio

“La convocazione da parte del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per venerdì 30 gennaio, del tavolo nazionale sul settore automotive, finalizzato anche ad approfondire le misure di politica industriale per i prossimi anni, così come gli incontri sulle vertenze Tiberina, Tbc, Brose che riguardano in particolare l’indotto, previsti per il 21 gennaio, ci dicono, con ancora maggiore chiarezza, quanto sia stata opportuna la richiesta avanzata dal centrosinistra di convocare oggi un Consiglio regionale straordinario su Stellantis e indotto”. Lo dichiarano il capogruppo del Pd, Piero Lacorazza, il consigliere regionale del Pd, Roberto Cifarelli e il capogruppo di Bd, Piero Marrese, che aggiungono:



“Nei mesi scorsi abbiamo più volte sottolineato la rilevanza di questi aspetti, ma ancor di più la necessità di riconvocare quel tavolo e quelle sigle che sottoscrissero, l’11 settembre 2024, un documento che oggi va verificato e aggiornato. Un aggiornamento necessario, da percorrere in maniera unitaria. Auspichiamo una posizione condivisa sia agli incontri del 21 gennaio, preceduta da un tavolo regionale con le parti sociali che si riallacci all’incontro del 11 settembre 2024, sia, soprattutto, al tavolo del 30 gennaio”.

“Per il resto- concludono – a breve inizierà il Consiglio regionale che determinerà il merito delle questioni e del dibattito tra le diverse forze politiche, con l’auspicio di riuscire a conferire al presidente Bardi un mandato il più possibile condiviso e utile per il presente e futuro industriale della Basilicata”.