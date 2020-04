Non bastavano le discriminazioni del passato, le imposte di una fiscalità spesso vessatoria, fatta di tanta burocrazia scadenziaria e di margine risicati di investimento. L’arrivo della serrata imposta dall’epidemia da coronavirus ha finito con il portare allo stremo tanti imprenditori, spesso piccoli, titolari di partite Iva che adesso sono alla canna del gas. Fermi da oltre un mese, con liquidità zero e le scadenze, rinviate di poco. Rialzarsi? E’ una parola. E a dire forte le cose come stanno anzi, come non vanno, è Antonio Cappiello, artigianato del Paip, abituato ad alzare da solo la serranda del suo opificio e a rimboccarsi le maniche con i suoi dipendenti da mattina a sera. La fatica non lo spaventa.Ma lottare contro l’ottusità e ,spesso, la insensibilità e i colpi bassi della burocrazia o di scelte politiche che spezzano le braccia, proprio non ci sta. E allora quel disperato ” Fermiamoci” vale più di ogni discorso

IL COMMENTO DI CAPPIELLO

QUESTO VIRUS PUÒ ESSERE LA GOCCIA CHE FARÀ TRABOCCARE IL VASO..

Siamo tutti consapevoli che da anni noi partite IVA siamo in un regime fiscale di sottomissione, si lavora solo per pagare e questo non va bene per chi dalla mattina alla sera e’ costretto a correre e ad inseguire il risultato senza badare alla qualità ed alla soddisfazione personale, pur di guadagnare un piatto di lenticchie…

Sono convinto che la ripresa sarà lenta e ridurrà gli introiti al lumino, portandoci sempre più giù nella giungla dei debiti..

È ORA DI CONGELARE LE NOSTRE PARTITE IVA, sperando che lo Stato capisca che senza i nostri sacrifici, la macchina statale, quindi di quelli che decidono le nostre sorti in parlamento, è destinato ad un fallimento..

LA MIA AZIONE POLITICA HA SEMPRE PUNTATO SULLA TRANQUILLITÀ DELLE PARTITE IVA..

È ora di rimettere in moto le eccellenze produttive della nostra raffinata nazione, che ha sempre rappresentato nel mondo, con il suo “Made in Italy”, una potenza industriale, ma che oggi si vede portare via all’estero molte aziende storiche italiane..

ABBASSARE LE TASSE E RIDURRE LA CONTRIBUZIONE SUI DIPENDENTI, PUÒ ESSERE IL RILANCIO DELLE PARTITE IVA ITALIANE, ma solo se ci uniamo, questo potrebbe essere la vittoria per il nostro “Made in Italy”…

Antonio Cappiello, imprenditore artigiano.

Non penso avremo altre occasioni per dimostrare la nostra forza, questo “maledetto Virus” ci ha messo in ginocchio, i mesi di raccolta commesse sono passati e la gente difficilmente investirà.

FERMIAMOCI.