“E’ inutile negarlo ma le misure di contenimento del CoVid-19 hanno avuto un impatto catastrofico sul mercato interno: nel 2020, secondo le previsioni del Governo, perderemo 70 miliardi di euro di consumi. Si tratta della caduta più forte mai registrata in Italia dal dopoguerra ad oggi, superiore anche a quella registrata durante la grande crisi di inizio decennio.”

Inizia così un comunicato della Confesercenti di Matera con cui si bacchetta la politica locale che invece di prestare attenzione alla grave situazione derivante dall’emergenza sanitaria diventata anche emergenza economica e sociale, risulta essere troppo intenta alle guerriglie intestine e a calcoli elettoralistici. Ad essa un appello ad “abbandonare i duelli e le rappresaglie intestine per intervenire concretamente a sostegno della parte economica e produttiva” evitando di rendersi responsabile di una “brutta pagina di storia.”

Ma ecco a seguire il resto del documento.

“Sul nostro territorio registriamo attività chiuse da 2 mesi, pochissimi i ristori pervenuti alle imprese dal Governo, mentre Regione e Comuni hanno letteralmente dimenticato artigiani e commercianti.

Quest’ultimi sono all’esasperazione e mentre cercano di inventarsi qualcosa per sopravvivere, devono fare i conti con la burocrazia che ricorda loro quello che possono o non possono fare, scavando nei meandri delle norme; la situazione si sta facendo veramente incandescente e l’invito che rivolgiamo alle Istituzioni è quello di correre ai ripari prima che possa succedere qualcosa di veramente irreparabile.

Di fronte a questo scenario assistiamo all’attività politica e amministrativa locale che, presa da lotte di posizionamento, stenta ad arrivare alla mèta; la denuncia che solleviamo è che manca il coraggio, alla politica, di mettersi a disposizione della collettività, quella stessa collettività a cui chiede i voti in ogni tornata elettorale.

L’Amministrazione Comunale di Matera in particolare, completamente assente ad oggi con segnali concreti alle imprese, continua a lacerarsi al suo interno con scontri e rappresaglie più o meno palesi; l’attuale legge di sostegno economico alle imprese e famiglie parla addirittura di utilizzo della quota libera dell’avanzo di gestione, purchè approvato dall’organo esecutivo – per una quota pari all’80% nel corso di esercizio provvisorio – per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.

A questo punto ecco perchè chiediamo alla politica di abbandonare i duelli e le rappresaglie intestine per intervenire concretamente a sostegno della parte economica e produttiva affinchè si dia una sterzata decisiva a quanto da noi rappresentato e vissuto in questi sessanta giorni di lockdown.

L’alternativa è che saranno centinaia e centinaia le attività che non riapriranno più, scrivendo una brutta pagina di storia.”