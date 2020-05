Con la nota che segue le associazioni e società sportive della Città dei Sassi chiedono la immediata apertura in sicurezza delle strutture comunali.

Al Sindaco Avv Raffaello De Ruggieri

Al Assessore allo Sport Geom. Tragni Giuseppe

Al Presidente della Commissione Consiliare Permanente Sport

Alla Stampa

Oggetto: richiesta audizione urgente per riapertura delle strutture comunali per la pratica sportiva – fase 2.

Egregi tutti,

vista l’ordinanza n.24 del Presidente della Regione Basilicata con la quale viene consentita, a partire dal 26 maggio, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere nelle strutture, impianti, nei centri o circoli sportivi, piscine, palestre, centri notatori ovvero nelle altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, pubbliche e private, a nome e in rappresentanza delle associazioni e società sportive della Città di Matera firmatarie della presente, in relazione alla fase 2 e al riavvio delle attività sportive, siamo a chiedere la riapertura immediata e in sicurezza delle strutture/palestre e spazi comunali.

Abbiamo chiesto al Presidente della Regione Bardi, con una petizione e 230 firme di modificare l’ordinanza con la quale rinviava l’apertura a giugno e siamo stati ascoltati, abbiamo sottoposto all’attenzione pubblica il fatto che molti di noi, soprattutto nella città di Matera, erano pronti a riaprire, avendo investito anche economicamente per mettere in sicurezza e igienizzare tutte le nostre strutture e spazi e per la comunicazione e il marketing di ripresa delle attività, con turni, sistemi di prenotazione ecc.

Riguardo alla nostra richiesta riapertura immediata e in sicurezza delle strutture/palestre e spazi comunali e cittadini, si rende sicuramente necessaria la sanificazione di tutte le strutture sopra richiamate e un incontro urgente al fine di definire azioni e modalità di ripresa in sicurezza, secondo le linee guida nazionali ed eventualmente con ulteriori disciplinari che, congiuntamente, potremmo definire per riaprire con cautela e attenzione sin da subito, incentivando così la ripresa delle attività, oramai ferme da tre mesi, a favore della collettività della città di Matera e in particolare dei nostri ragazzi.

Infine, atteso che la per la ripresa delle attività sportive sarà necessario garantire standard di sicurezza utili a garantire anche il distanziometro sociale, cosa che comporterà esborsi economici notevoli, si chiede di rivedere anche l”aspetto delle tariffe per l’utilizzo.

In attesa di un cortese riscontro porgiamo cordiali saluti.

Matera, 26 maggio 2020

Rosario Braia (3339938718) e Nato Spurio ( 3357766669), in rappresentanza dell’elenco dei firmatari che segue.

I firmatari

1 ASD Centro Equilibrio

2 OLIMPIA MATERA SRL SSD

3 Technobody Studios

4 ATOMIC FITNESS

5 Athlketic Club Matera ASD

6 Pegasus Gym Boxing Club

7 Pallavolo Maschile- MarchoStones

8 ASD FRANCO SELVAGGI

9 VOLLEY MATERA

10 ASD CIRCOLO TENNIS MATERA

11 ASD ROLLER MATERA

12 ASD CICLOTEAM MATERA SASSI

13 ASD HOCKEY PATTINAGGIO

14 ASD ATHENA MATERA

15 APD PIELLE MATERA

16 SPORTING CLUB MATERA

17 MATERA CALCIO

18 ASD Baser Matera

19 DMA FITNESS

20 GOLD’S GYM KOKK

21 ASD MATERASPORT 2019

22 FUTURA Matera

23 REALMatera

24 Sassi Volley Accademy

25 PILATESTUDIO