La ”argomentata” nota del commissario straordinario della Ferrosud spa, Antonio Casilli, ha sortito gli effetti sollecitati e la Regione Basilicata, con nota del dirigente a interim dell’Ufficio Politiche del Lavoro, Maria Carmela Panetta, ha convocato le parti il 16 giugno- in videoconferenza- per un esame congiunto della situazione della Ferrosud. Una convocazione, che coinvolge sindacati e Confapi, ai sensi dell’articolo 24 del Decreto legislativo n.148/2015 in materia di ammortizzatori sociali per i 65 dipendenti dell’azienda. Situazione non di poco conto, dopo il pronunciamento della Magistratura, e sulle prospettive occupazionali e di rilancio di uno stabilimento che da 40 anni tra alti e bassi si è occupato di produzione di materiale rotabile. Il mercato e le potenzialità ci sono. Ma è bene lavorare al rilancio dello Stabilimento di Jesce con serietà e programmazione.