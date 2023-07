Latronico: Interreg Italia Grecia grande opportunità di cooperazione

E dall’assessore all’ambiente della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, che è nato e vive a Nova Siri e che i temi, storia e opportunità del Metapontino le conosce a menadito, non poteva che venire una spinta ulteriore a lavorare di buona lena per concretizzare quanto avviato con il programma ”Interreg Italia Grecia”, che a Matera ha avuto occhi e orecchie attente di amministratori e imprenditori locali. L’assessore, come è nel suo consolidato modus operandi, è stato concreto e operativo .”Intendiamo seguire il Programma con grande attenzione -ha detto in una nota- e assicurare la nostra piena collaborazione al Ministero delle Finanze greco, al Segretariato congiunto, alle Amministrazioni Centrali nonché ai nostri Partener delle Regioni Puglia e Calabria. Intendiamo assicurare la nostra presenza e collaborazione anche nel Comitato Nazionale del programma Interreg Grecia – Italia di cui auspichiamo una veloce costituzione”. E’ ora di salpare a vele spiegate…



Interreg Italia – Grecia, Latronico: nuove occasioni di cooperazione

“La Regione Basilicata partecipa al Programma di Cooperazione Interreg VI-A Grecia-Italia FESR 2021-2027 con il territorio della Provincia di Matera dopo che la decisione di estendere l’area del PR Grecia-Italia anche al territorio della Provincia di Matera ed alle Province della Calabria con uno sbocco sullo Jonio è stata assunta nel Comitato di Programmazione del Programma Grecia-Italia del 4 luglio 2021. Questo allargamento consente di aprire orizzonti ed occasioni di cooperazione in ottica macroregionale con le tre regioni Greche (la Regione della Grecia occidentale; la Regione delle Isole Ionie e la Regione dell’Epiro), nonché con le vicine regioni Puglia e Calabria. Un’area caratterizzata da sfide e problemi analoghi acuiti con la pandemia, quali ad esempio lo spopolamento e la disoccupazione giovanile, ma anche da gradi potenzialità in alcuni settori comuni in una ‘macroregione europea’ caratterizzata da una estesa biodiversità e ricca di attrattori ambientali e culturali”.

Lo ha detto l’assessore all’Ambiente, territorio ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, che è intervenuto oggi a Matera all’evento di presentazione del Programma di Cooperazione Interreg VI-A Grecia-Italia FESR 2021-2027.

“Si tratta di un traguardo importante – ha aggiunto Latronico -, frutto di una attività di negoziazione avviata dalla Regione Basilicata di concerto con la Regione Calabria, che ha portato, d’intesa con il DPCOE, a sottoporre all’attenzione della Commissione europea, la modifica dell’area di eleggibilità del Programma, anche in coerenza con l’appartenenza del territorio lucano alla strategia macroregionale Jonio-Adriatico (EUSAIR) già nella programmazione 2014/2020. Come Regione, intendiamo seguire il Programma con grande attenzione e assicurare la nostra piena collaborazione al Ministero delle Finanze greco, al Segretariato congiunto, alle Amministrazioni Centrali nonché ai nostri Partener delle Regioni Puglia e Calabria. Intendiamo assicurare la nostra presenza e collaborazione anche nel Comitato Nazionale del programma Interreg Grecia – Italia di cui auspichiamo una veloce costituzione”.

“Grazie alle risorse di Assistenza Tecnica del Programma – ha detto l’assessore -, intendiamo istituire da subito un ‘Info Contact Point’ del Programma Interreg Grecia-Italia nella città di Matera a supporto del lavoro dell’Autorità di Gestione e del Segretariato Congiunto, con il compito di garantire che gli obiettivi del Programma siano comunicati ai potenziali beneficiari e agli stakeholder, supportando le fasi di preparazione, candidatura e attuazione dei progetti. A giugno scorso abbiamo avviato una interlocuzione con l’Autorità di Gestione, il Segretariato congiunto e le Regioni partner per avviare un percorso di definizione di tre progetti strategici previsti dal Programma approvato dalla Commissione europea in materia di ‘Crescita e competitività delle PMI (economia blu)’, in materia di prevenzione del rischio di catastrofi e resilienza (erosione costiera e gestione del rischio marittimo) e nel settore della Cultura e del turismo sostenibile.



“I temi toccati al programma – ha concluso Latronico – sono particolarmente integrati con quelli del nostro Piano strategico regionale e con il Programma regionale FESR e FSE+ 2021/2027; infatti l’Asse 1 intende promuovere i temi della ricerca, dell’innovazione, della digitalizzazione e della competitività delle imprese; l’Asse 2 intende promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi, la transizione verso un’economia circolare, la conservazione della natura, della biodiversità e le infrastrutture verdi; l’Asse 3 che intende migliorare l’accesso a servizi inclusivi e di qualità nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente; garantire un acceso paritario all’assistenza sanitaria; rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile; l’Asse 4 che intende potenziare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate dal Programma. L’auspicio è che i potenziali beneficiari colgano e partecipino ai Bandi che saranno pubblicati nell’ambito del Programma aderendo o promuovendo Partenariati sfidanti e forieri di risultati per il territorio lucano”.

Potenza, 11 luglio 2023