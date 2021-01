“Si è costituita in mattinata la nuova sede territoriale di CONFIMPRESAITALIA , associazione datoriale nata nel 2016 per la tutela e salvaguardia delle piccole imprese e professionisti. All’inaugurazione della sede di Matera erano presenti il Presidente Nazionale Prof. Luigi Manganiello, imprenditore con esperienza nel mondo sindacale datoriale nonchè diplomatico, la Presidente territoriale Avv. Maria Luigia Fiore, il Vice presidente territoriale Sig. Saverio Buono e la Dott.ssa Rosalba Dragone delegata regionale CONFIMPRESAITALIA Basilicata.”

E’ quanto reso noto con un comunicato stampa in cui si legge ancora che:

“Il Presidente Manganiello auspica un nuovo rilancio per Matera perché è una città che ha un credito sociale da utilizzare subito per sviluppare il turismo e l’internazionalizzazione, area sulla quale l’Associazione ha forti radicalizzazioni. Ha poi affrontato il tema delle politiche del lavoro, del sindacato delle scuole e formazione IFORM, l’area contratti di lavoro, il welfare aziendale, l’area della finanza e delle assicurazioni, tutti servizi si assistenza e supporto per lo sviluppo delle piccole imprese. Con l’ingresso della Basilicata è pronta la costituzione del dipartimento del Mezzogiorno di ConfimpresaItalia. La sede operativa e politica è a Matera in Via La Martella 87/F – Tel. 0835 381760.

La Presidente Maria Luigia Fiore presenta la grande opportunità per il tessuto produttivo locale che comporta l’apertura di una sede ConfimpresaItalia, soprattutto in questo momento delicato dell’economia. “Le micro e piccole imprese costituiscono la linfa del nostro sistema produttivo regionale, ma la Basilicata e Matera presentano anche una forte attrattività per i mercati esteri e alcuni settori come il mobile imbottito addirittura stanno registrando incrementi di vendita all’estero nonostante la crisi pandemica.

Matera, in particolare, rappresenta la meta turistica mondiale preferita e di sicuro la filiera turistica costituita da piccole imprese di nuova generazione, potrà vedere una ripresa importante a fine emergenza. Matera è anche capitale digitale del Mezzogiorno, sede di un Hub per la tecnologia e l’innovazione pronto ad accogliere le imprese del settore dell’hi-tech.

La pandemia non spaventa le nostre imprese che al contrario si stanno preparando per la ripresa.

Questo conferma la vivacità del tessuto produttivo e la propensione ancora forte ad investire delle nostre piccole imprese.

Confimpresaitalia nasce in Basilicata per tutelare e salvaguardare le esigenze proprio delle piccole imprese che costituiscono la vera linfa della nostra regione. La nostra associazione offrirà tutela e sostegno alle istanze reali delle piccole imprese, con spirito unitario per far sentire più forte la nostra presenza nei tavoli istituzionali e per avviare un nuovo paradigma di fare impresa. Per questo è prevista anche l’apertura di IFORM Basilicata e Mutua Italia Basilicata”.