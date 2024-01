Lasala: Sfruttare il brand Matera. Bene. Ma la città deve guadagnarci

Apprezzamenti per le iniziative portate avanti da privati, come il presepe Vivente, che ha avuto anche il supporto dell’Amministrazione comunale e di volontari,e dei privati che hanno investito in una fragola che porta il nome della Città dei Sassi. Ma la città qualcosa deve guadagnarsi, dice l’immobiliarista Franco Lasala, che batte a cassa riferendosi al brand Matera. Il ragionamento non fa una grinza. Ma, uso dei luoghi per girare film e pubblicità, il brand Matera andrebbe registrato per farsi pagare delle royalties. Discorso non facile perchè presuppone una cultura di impresa e di taglio manageriale, che il Comune non ha. Le ricadute per l’economia locale, comunque ci sono, sia per l’industria delle vacanze che per l’indotto. Sarebbe diverso se il Comune investisse, mettendo mano alla tasca, oltre che con il brand, con gli imprenditori. Ma siamo lontani anni luce… Siamo a Matera, in Basilicata e in quel settore c’è ancora tanto da fare.



Presepe vivente & brand fragola Matera

Sono pienamente soddisfatto dell’ottimo risultato acquisito in merito alle presenze (presepe vivente). Luca Prisco è un ottimo imprenditore, sa guardare in alto ed ottiene i risultati. Qualche piccola “frizione col Comune” negli anni scorsi.. quella è un’altra storia. Entro nel “cuore” della location. Si parla e si riparla dei Sassi di Matera, bellissimo scenario per il presepe vivente ed altre manifestazioni. Credo che la città, abbia il diritto di incamerare un 10% degli introiti rivenienti dalla vendita dei biglietti.

Cosi’ anche per lo sfruttamento del brand “Fragola Matera”.

Franco Lasala