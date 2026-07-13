La tornanza? Se trova la sostanza… Convegno a Matera di ManagerItalia

Senza cultura d’impresa, programmazione per creare le condizioni idonee e minime per restare e favorire il ritorno dei giovani soprattutto che, periodicamente, scelgono di lasciare la Basilicata, il Sud e il Belpaese continueremo a girare a vuoto. Ma c’è la tendenza, molto contenuta,di quanti decidono di tornare dalle nostre parti per fare impresa, favorire occupazione e produrre ricchezza. Il convegno di Federmanager in programma il 15 luglio a Matera, all’Unahotel, intende approfondire questo tema con il contributo di vari addetti ai lavori, come indicato nel programma che segue. Buone pratiche? Bene che non sarebbe male illustrare in autunno, quando i giovani delle medie superiori o dell’Università torneranno a scuola. Nel frattempo Tanti bandi, ma poco o nulla sulle verifiche del loro impatto dalla filiera della formazione professionale a quella degli incentivi imprenditoriale. Servono cosi come sono impostati? L’interrogativo ci porta, ormai da alcuni lustri, a fare i conti con i dati obiettivi e negativi dell’Istat, della Cgia di Mestre e via elencando, con le imprese e gli imprenditori che restano a commentare le lungaggini della burocrazie, del credito, dei limiti della logistica, di opportunità come la Zes unica che è buio Fitto in Basilicata, a leggere le note delle associazioni imprenditoriali, e con i giovani diplomati e laureati che si guardano intorno prima di preparare il trolley o di cimentarsi in concorsi che durano quanto durano e con tutte le perplessità che la cronaca ci riserva periodicamente sul ”merito” non riconosciuto. Politiche industriali? Il Belpaese ne è privo da tempo. Sfida dell’intelligenza artificiale? Convegni, formazione e tanta apprensione tra contraccolpi sull’occupazione e opportunità per le nuove professioni. Rapporto scuola mondo del lavoro? Come l’Araba fenice. Pessimismo. No realismo.Servono lungimiranza e sostanza.



Martedì 15 luglio 2026 ore 18:00

CENTRO CONGRESSI – UNAHOTELS MH obbligo registrazione su bit.ly/DirezioneSud2026

Matera, Borgo Venusio



Programma

INTRODUCE

Domenico Fortunato, presidente Manageritalia Puglia Calabria e Basilicata

Vincenzo Massari, vicepresidente Manageritalia Puglia Calabria e Basilicata

SALUTI

Antonio Nicoletti, sindaco di Matera

TAVOLA ROTONDA

Giovanni Schiuma, professore ordinario e direttore dipartimento Ingegneria Università LUM

Gaetano Torchia, direttore amministrativo Sviluppo Basilicata

Michele Vivilecchia, psicologo del Lavoro Movimento “i ritornati”

Francesco D’Alema, presidente Confindustria Basilicata

Michele Somma, presidente Camera di Commercio di Basilicata

modera Francesco Cautillo, vicepresidente AIDP Puglia e Basilicata

CONCLUSIONI

Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata

ore 20.30 Aperitivo di networking

LA PRESENTAZIONE

La terra che ci ha visti nascere è il luogo del cuore. Un richiamo costante per ricordarci delle nostre radici. Ma oggi in questo mondo globalizzato e

dagli orizzonti sconfinati la terra che ci ha visti nascere può diventare anche una forma di cura capace di ricondurci nell’alveo delle nostre origini.

Lavoro, relazioni, ritmi quotidiani: tutto se vissuto nella nostra terra acquista un valore quasi lenitivo, rigenerante.

Per questo oggi si decide di “ritornare”. Perché nonostante le esperienze vissute fuori casa la nostra terra a differenza di qualsiasi altro posto ha il potere di sorriderci e spingerci a sfide più emozionanti”.

Manageritalia propone un confronto tra i protagonisti della “tornanza”, questo fenomeno del ritorno a Sud di giovani emigrati, spesso laureati e

professionisti, che dopo anni trascorsi al Nord o all’estero decidono di rientrare nelle proprie regioni di origine, ed i rappresentanti di associazioni, imprese ed Istituzioni.