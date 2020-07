“Con la deliberazione del 23 Giugno 2020 n. 235/2020/R/IDR, ARERA ha adottato misure urgenti nel servizio idrico integrato alla luce dell’emergenza COVID-19. La cittadinanza intera, a partire da coloro che, a causa del virus, hanno patito di persona perdite umane ed economiche, o anche solo aumentato i consumi idrici per lavarsi accuratamente le mani, ha tirato un sospiro di sollievo: “ci alleggeriscono finalmente la bolletta dell’acqua”!

Ahinoi, ARERA non si smentisce mai: dopo aver tradito il referendum del 2011 reintroducendo nella tariffa del servizio idrico integrato, sotto mentite spoglie, la remunerazione del capitale investito, questa volta tradisce ogni legittima aspettativa di veder alleggerita la bolletta dopo le batoste del Covid.”

E’ quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dal Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua che così prosegue:

“La Deliberazione n. 235/2020 è talmente complicata e ricca di astruse formule e richiami normativi da risultare in realtà molto chiara nell’intento: non è l’utente finale ma il gestore del servizio che deve essere economicamente sostenuto per via delle maggiori spese causate dall’emergenza Covid! E chi mai le pagherà queste maggiori spese? Inutile scriverlo…

Il celebre detto ‘del maiale non si butta via niente’ calza a pennello anche alla tariffa idrica di ARERA: nessuno scarto, tutte le spese sostenute dal gestore, anche le impreviste e perfino quelle ancora da quantificare (e che problema c’è, tanto poi si conguaglia!), finiscono in bolletta.

Caro povero gestore, maggiore morosità per via della crisi economica? No problem, ci pensa la tariffa di ARERA!

Remunerazione del capitale persa per via di cantieri rallentati dal Covid? Nessun problema, ci pensa la tariffa di ARERA!

Con gli schemi tariffari di ARERA, 3 cose aumentano a dismisura: la bolletta per gli utenti, i profitti per i gestori, le perdite per gli acquedotti.

La misura è colma, è arrivato il momento di dire BASTA!

#bastARERA, basta profitti sull’acqua!

Fuori ARERA dall’acqua!

Questa è solo l’ultima delle ingiustizie perpetrate da ARERA nei confronti degli utenti tramite la tariffa dell’acqua.

Vuoi saperne di più? Leggi il fumetto “La trappola di ARERA!”:https://www.acquabenecomune.org/attachments/article/3976/Fumetto_delibera_ARERA_Covid.pdf