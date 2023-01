La Tari 2023 ? Eccola settore per settore

Se vi è sfuggita, e non poteva essere diversamente, visto che il consiglio comunale ha deliberato il 29 dicembre scorso a ridosso di Capodanno, riportiamo quanto disposto dall’Amministrazione per il pagamento della Tassa rifiuti( Tari) e i tempi di scadenza.La delibera porta il nome di ‘’’Determinazione della tariffa TARI, del numero di rate e scadenze di versamento per l’anno d’imposta 2023. Adempimenti. Consiglio comunale 29 dicembre 2022’’ e stabilisce, per l’anno 2023, il pagamento del tributo alle seguenti scadenze: – 1^ rata scadenza 30 settembre 2023 – 2^ rata scadenza 31 ottobre 2023 – 3^ rata scadenza 30 novembre 2023 – 4^ rata scadenza 30 dicembre 2023 – di stabilire, in caso di pagamento in unica soluzione, il termine del versamento al 30 dicembre 2023



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE RIPARTIZIONE 55/45

descrizione quota_fissa quota_variabile

famiglie di 1 componente € 0,70 € 102,07

famiglie di 2 componenti € 0,81 € 183,73

famiglie di 3 componenti € 0,88 € 234,77

famiglie di 4 componenti € 0,94 € 306,22

famiglie di 5 componenti € 0,95 € 367,47

famiglie di 6 e più componenti € 0,92 € 418,50

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE RIPARTIZIONE 55/45

Settore quota_fissa quota_variabile Tariffa 2023

Musei, biblioteche, scuole, associazioni,

luoghi di culto 1,62 2,81 4,43

Cinematografi e teatri 1,21 2,11 3,31

Autorimesse e magazzini senza alcuna 1,13 1,99 3,12

vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, 1,90 3,35 5,25

impianti sportivi

Stabilimenti balneari 1,52 2,66 4,17

Esposizioni, autosaloni 1,47 2,58 4,04

Alberghi con ristorante 3,62 6,36 9,99

Alberghi senza ristorante 2,78 4,85 7,63

Case di cura e riposo, caserme 2,80 4,92 7,72

Ospedale 3,68 6,44 10,11

Uffici, agenzie 3,01 5,26 8,27

Banche ed istituti di credito, 2,03 3,54 5,57

studi professionali

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,

ferramenta, e altri beni durevoli 2,90 5,06 7,96

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,86 6,76 10,61

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,

cappelli e ombrelli, antiquariato 2,34 4,09 6,43

Banchi di mercato beni durevoli 4,29 7,51 11,80

B&B 1,68 2,94 4,62

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere,

estetista 3,86 6,75 10,61

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,

fabbro, elettricista 2,67 4,66 7,33

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

3,55 6,18 9,73

Attività industriali con capannoni di produzione

2,42 4,22 6,63

Attività artigianali di produzione beni specifici

2,36 4,14 6,51

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub,

0,07 15,29 15,37

Sale Ricevimenti 2,18 3,83 6,02

Mense, birrerie, amburgherie 1,70 11,45 13,14

Bar, caffè, pasticceria 0,41 11,50 11,91

Agriturismi 1,98 3,47 5,45

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,

generi alimentari 2,88 8,99 11,87

Plurilicenze alimentari e/o miste 5,15 9,02 14,18

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

2,60 6,83 19,43

Ipermercati di generi misti 5,63 9,84 15,47

Banchi di mercato genere alimentari 8,61 15,07 23,69

Case vacanza, affittacamere, locazioni turistiche brevi

1,96 4,07 6,03

Discoteche, night-club, sale da gioco 3,44 6,03 9,47