La startup materana Coralway Srl Società Benefit è finalista del Top of the PID 2024

La commissione del Top of the PID 2024, premio organizzato da Unioncamere nell’ambito dei servizi offerti alle imprese dai “PID – Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio” per promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie ha definito i progetti finalisti per le 7 categorie previste. “Nella categoria “Servizi e Commercio” fra i finalisti -si apprende da una nota- “è presente la Coralway Srl Società Benefit, startup innovativa costituitasi nella città di Matera a Maggio 2024. Il progetto finalista è il CoralDrin, perno della strategia della Coralway che coniuga ambienti e strumenti immersivi, nuove modalità di comunicazione e dispositivi microelettronici indossabili come gioielli con una vocazione alla sostenibilità sociale. La gamma di dispositivi indossabili CoralDrin, fra cui lo smart ring, rappresenta quindi gioielli indossabili “anti distrazione” che aiutano l’utente a controllare il proprio contesto, avvalendosi di un box di monitoraggio che “ascolta” segnali provenienti dall’ambiente domestico. È quindi possibile realizzare una domotica low-cost guidata da suoni e sensori in qualsiasi ambiente, senza necessità di impianti dedicati e con costi molto bassi. L’intelligenza artificiale, inoltre, elabora i dati raccolti e consente di suggerire miglioramenti all’utente (in termini energetici, comportamentali e per la prevenzione della sick building syndrome). Per poter votare la soluzione Coraldrin supportando così in finale il progetto della startup lucana Coralway c’è tempo fino alle ore 9.00 del 7 ottobre votando tramite SPID al seguente link: https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/competenzedigitali/coraldrin. Coraldrin conferma il notevole valore dell’innovazione basata sul paradigma della transizione 5.0 e delle startup di giovani del mezzogiorno.”

