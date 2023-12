La società di restauri “Nei” da Genzano ai Fori imperiali di Roma. Il podcast.

Per “Basilicata in Podcast” oggi è la volta del racconto della vicenda della società di restauri e costruzioni di Genzano di Lucania “Nei” che da questa piccola comunità del potentino si è proiettata sul territoeio nazionale ed ora è impegnata con interventi ai Fori imperiali di Roma e successivamente agli scavi di Pompei. “Una passione -si legge in una nota- che viene dal passato e che ha posto solide radici per il presente ed il futuro. Donato Nei, fondatore della società “Nei restauro e costruzioni”, ha ereditato l’amore per le cose antiche da suo padre, mastro artigiano di Genzano di Lucania, che aveva il gusto del bello e la passione per il recupero degli oggetti senza tempo. La Nei costruzioni vanta il pregio di aver effettuato importanti interventi di restauro su beni archeologici di pregio come l’Arco Etrusco di Perugia e il Duomo di Pienza, ma anche in Basilicata al Castello di Venosa e a quello di Lagopesole, al Museo Ridola di Matera e nella Città dell’Utopia a Campomaggiore. Attualmente la società è impegnata con interventi nei Fori Imperiali di Roma e successivamente negli scavi di Pompei dove avvierà un cantiere per il recupero della Fontana Piccola. Nel momento in cui si appresta a festeggiare i primi 35 anni, questa società è stata chiamata ad effettuare interventi laddove Romolo ha posato la prima pietra per la costruzione di Roma. Dal 2014 ad amministrare la società è subentrato Pasquale Nei, figlio di Donato, che dal padre e dal nonno ha ereditato la stessa passione per la bellezza senza tempo. Donato e Pasquale nel pèodcast che segue raccontano la passione e la professionalità per il recupero del patrimonio storico e artistico italiano.

Ascolta il Podcast: