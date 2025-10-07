La PMC, perse le commesse, chiude i battenti. I sindacati: salvare i 95 dipendenti!

“Nell’incontro tenutosi oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Direzione di PMC ha dichiarato di essere oramai arrivata al termine della attività produttiva e di aver quasi esaurito gli ammortizzatori sociali, giacché resta verso Stellantis solo una piccola commessa per la Tonale non più economicamente sostenibile. Ciò ha determinato la scelta di liquidare la società con il conseguente esubero dei 95 dipendenti.” E’ il drammatico annuncio contenuto in una nota congiunta diffusa da Fim-Fiom-Uilm-Fismic in cui si evidenzia che “Come sindacati abbiamo chiesto di evitare i licenziamenti, di fare pressione su Stellantis per il passaggio dei dipendenti alle sue dirette dipendenze, di trovare un ammortizzatore sociale insieme a Regione e Ministero del Lavoro, di coinvolgere i lavoratori in percorsi di riqualificazione e infine di riaprire le uscite incentivate.

Si tratta di una vicenda drammatica che evidentemente necessita di strumenti straordinari. Ribadiamo che la soluzione auspicabile sarebbe il riassorbimento dei lavoratori da parte di Stellantis parallelo alla internalizzazione delle produzioni cui questi sono addetti, soluzione che in certi casi ci riserviamo di verificare anche dal punto di vista strettamente legale e quindi in sede giurisdizionale.

La Direzione di PMC infine si è detta disponibile a non avviare le procedure di licenziamento purché a giorni si tenga una verifica con la Regione Basilicata sugli ammortizzatori sociali dispo-nibili. Il prossimo incontro al Mimit si terrà il 22 ottobre.Roma, 9 aprile 2025

