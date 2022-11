La lotta paga: da gennaio importanti aumenti per tutti i pensionati

“Dopo la legge delega sulla non autosufficienza, ora arriva la rivalutazione delle pensioni. Il meccanismo di calcolo che abbiamo riconquistato un anno fa nel confronto con il Governo Draghi porterà da gennaio importanti aumenti per tutti”. Ma per ottenerlo, sottolinea il segretario generale Spi Cgil Ivan Pedretti, ci sono volute “piazze, manifestazioni, iniziative. Oggi possiamo dire di aver fatto un buon lavoro e di aver ottenuto maggiori diritti e tutele per le persone che rappresentiamo”.

Dunque aumenti per tutti, finalmente una boccata d’ossigeno per milioni di persone. E’ questa l’importante novità per i pensionati italiani dal prossimo gennaio quando scatterà un’importante tutela del potere d’acquisto con un adeguamento al costo della vita, seppur parziale. Il meccanismo di calcolo spiega lo SPI CGIL: “è stato riconquistato dai sindacati dei pensionati lo scorso anno con il Governo Draghi dopo anni di mobilitazioni e definisce una rivalutazione del 100% per le pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo, del 90% da quattro a cinque volte e del 75% per quelle superiori a cinque volte . Per effetto di questo meccanismo e di un indice d’inflazione stabilito al 7,3% dall’Istat, le pensioni dunque aumenteranno. Alcuni esempi:39 euro mensili in più per quelle che vanno da 525 a 722 euro, 52 euro in più per quelle da 898 euro, 62 euro in più per quelle da 1.073 euro, 75 euro in più per quelle da 1.244, e via a salire. Dopo anni di blocchi e di tagli la rivalutazione delle pensioni torna quindi a pieno regime, portando una boccata d’ossigeno per milioni di pensionati italiani in un momento particolarmente complicato per il nostro Paese, con il forte aumento dei prezzi e delle bollette”.