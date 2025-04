La Fragola Matera ‘’testimonial’’ a Osaka per zona franca Matera

Giampiero De Meo ambasciatore della cultura d’impresa della Zona Franca Matera ha mani e cuore a forma di fragola e con tanto di ologramma giapponese per l’Expo Osaka 2025. Ci credi e ha già pronti biglietti e tanta voglia di riempire un ‘’cargo’’ aereo per conquistare con le fragole del nostro comprensorio i milioni di visitatori,operatori economici, e via elencando. Il Padiglione di Osaka è pronto a far la sua parte. Ora tocca ad altri soggetti supportare la richiesta e chissà che da cosa non nasca cosa: dalle cassette di fragole ai cassoni di materiale vario, nei containers, per investimenti giapponesi dalla nostre parti. De meo, De meo vai!



IL COMUNICATO

Zona Franca Matera candida FragolaMatera a Expo Osaka 2025 verso TangerMed 2026

Ad una anno dalla nuova presidenza Zona Franca Matera, l’assemblea dell’associazione approva il bilancio delle attività svolte e annuncia il programma da realizzare. La mission informazione formazione e ricerca&studio del sodalizio nel suo sedicesimo anno di attività, sarà realizzata attraverso il rafforzamento del partenariato con l’incubatore di imprese Tecnopolis per progetti di formazione Interreg, con la Fondazione H2u di Monopoli per la promozione della Valle dell’Idrogeno lucana integrata con la comunità energetica della Zfu, e con l’università popolare cattolica Montemurro d’Ippolito di Portici per la realizzazione di un convegno internazionale sulla mobilità sostenibile e la rigenerazione urbana in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri programmata per il prossimo giugno. In quella che è la giornata dedicata al Made in Italy l’associazione rilancia il Made in Matera: tra i prodotti iconoci della lucanità nel mondo oggi non si può certo annoverare il petrolio, almeno per il momento non le auto in forte crisi di identità, non più la pasta di Matera ma la Fragola si. E’ questo il prodotto che Zona Franca Matera candida a impresa per Expo Osaka 2025 Giappone terra di fragole record a 380 € al kg. Infatti nei sei mesi dell’Expo sino a ottobre 2026 diciotto delle ventuno Regioni, tre al mese, esibiranno nel Padiglione Italia i propri prodotti e le proprie eccellenze.

La presenza della Basilicata è prevista dal 24 al 30 agosto. Con l’auspicio che le imprese scoprano la Zes lucana e decidano di insediarsi nelle nostre aree industriali, le imprese giapponesi Toyota in Emilia Romagna e la multinazionale Tmeic, specializzata in sistemi elettrici industriali, automazione industriale e sistemi di accumulo a batteria (BESS), sbarcano in Italia. A questo riguardo strategicamente ZFM ha già avviato i contatti con Tetouan Park in quanto la città marocchina Tetouan oltre ad essere gemellata con Matera come Capitale mediterranea della Cultura e del dialogo per il 2026 è inserita nella Free zone Tanger Med. https://giornalemio.it/economia/demeo-allancora-taranto-e-matera-per-una-zes-aeroportuale-del-sud-est/



giampiero de meo